Maria Gadú celebra o primeiro ano da filha em festa com amigos

Maria Gadú compartilha momentos da festa de aniversário de 1 ano da filha, que teve a presença do cantor Milton Nascimento

A cantora Maria Gadú reuniu a sua família e os amigos para celebrar o aniversário da filha, Alice, de 1 ano, em uma casa no Rio de Janeiro. A estrela organizou uma comemoração intimista e com direito a muito amor e alegria.

Nos stories do Instagram, ela mostrou momentos que foram compartilhados pelos amigos e mostraram a aniversariante com o look inspirado na personagem Moana, da Disney.

Vale lembrar que a bebê tem três mães: Maria Gadú, a artista plástica Ana Paula Popi, que a namorada da cantora, e Vanessa Corrêa, que é irmã de Gadú e foi quem gerou a bebê em seu ventre. Elas escolheram o cantor Milton Nascimento para ser o padrinho da menina.

Maria e Ana Paula estão juntas desde 2021. “A chegada de uma criança é uma coisa muito espetacular, porque ela é uma força motriz que tira as coisas do lugar. Você acaba requalificando tudo, o tipo de amor que você recebe, o tipo de amor que você dá. E a chegada de um bebê te dá um senso maior de chão. Estou escrevendo de uma forma que eu não escrevia”, disse a cantora à revista Veja SP.

Maria Gadú é flagrada em passeio com a namorada

A cantora Maria Gadú aproveitou uma tarde para curtir um passeio com sua namorada, a artista plástica Ana Paula Pope. As duas foram flagradas juntas enquanto circulavam por um shopping no Rio de Janeiro em uma rara aparição juntas em público.

As duas estão juntas desde 2021. Há pouco tempo, Maria defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao rebater um projeto de lei para proibir este tipo de união.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Sempre. Abandonam suas filhas e filhos e ainda tem a PACHORRA de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio. NÃO PASSARÃO. Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser SEMPRE os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos SIM ao casamento, SIM a maternidade, SIM ao amor", afirmou.

Este é o primeiro relacionamento da cantora desde o fim do casamento com Lua Leça em 2020.

Foto: Adão / AgNews