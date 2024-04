Elaine Mickely faz festa de aniversário emocionante em sua mansão

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, faz noite de louvor em sua mansão luxuosa para celebrar seu aniversário de 44 anos; veja as fotos

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, fez uma festa especial em sua mansão luxuosa para comemorar seu aniversário de 44 anos com muito estilo, amor e deus. Em sua casa, a famosa montou um evento deslumbrante e promoveu uma noite de louvor.

Com muitas flores e usando um vestido rosa nude rendado, a atriz celebrou a data ao lado de amigos e familiares. Alguns famosos como Carlos Alberto de Nóbrega e Celso Portiolli marcam presença no momento intimista.

"Eu escolhi celebrar o meu aniversário com uma noite de louvor e gratidão ao Senhor para familiares e alguns amigos íntimos, queridos! Foi lindo, impactante, repleto de fé, da palavra de Deus, muita unção e amor! “Porque ELE faz, infinitamente mais!” Obrigada por mais essa Pai", contou sobre a escolha de ter feito uma festa um pouco diferente.

No início do mês, Elaine Mickely passou por uma cirurgia para remover seu útero. A famosa aproveitou a cirurgia para trocar as próteses de silicone e explicou o que aconteceu: "Fluxo sanguíneo exageradamente, eu estava ficando anêmica, o meu ferro também sempre em reposição. Isso poderia acarretar em algo muito grave futuramente. Então é melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo. O primeiro ponto é realizar os exames preventivos. Diagnosticando qualquer coisa, entrar em tratamento ou cirurgia, seja o que for”.

Veja os registros do aniversário de Elaine Mickely:

Filho de César Filho pede a namorada em casamento na praia

O filho mais novo de César Filho com Elaine Mickely, Luigi César, está noivo. O jovem, de 20 anos, pediu a mão da namorada, Júlia Vieira, em um encontro surpresa na praia. A esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou um vídeo do momento.

"Impossível não chorar assistindo esse vídeo! Os pais sabem que esse dia vai chegar… Mas sinceramente, não acreditávamos que seria tão rápido… Nosso filho, @luigicesar ficou noivo de uma linda princesa que nós amamos muito, muito, muito que é a doce e amável @juliasaraivavieira, nossa terceira filha! Estamos emocionados demais e extremamente felizes com essa futura união tão abençoada, cheia de respeito, princípios e amor!", declarou Elaine. Confira o vídeo do noivado!