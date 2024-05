Roberto Justus se anima com a festa de Rafaella: 'Nossa princesa cresceu'

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus conta que está participando da organização do aniversário de Rafa e reflete sobre a paternidade

Com Rafaella Justus há poucos meses de completar 15 anos, os preparativos para a festa de debutante já estão a todo vapor. Pai da adolescente, Roberto Justus (69) não esconde a animação com o evento e o orgulho de ver a filha, fruto da relação com Ticiane Pinheiro (47), crescendo.

"Tanto a Tici quanto eu estamos super animados porque a nossa princesa cresceu", afirma Roberto Justus , em entrevista à CARAS Brasil. Nesta sexta-feira, 3, a apresentadora falou sobre o evento nas redes sociais e contou que tem ajudado na organização, assim como o empresário.

"Estou conversando bastante com a Tici, trocamos ideias e eu vou coordenando tudo, é meu estilo. Sempre gostei de me envolver nesses projetos". Justus conta que gosta de organizar desde as festas que faz em família até as de sua empresa. Agora, está ainda mais imerso no evento especial.

Leia também: Roberto Justus declara estar 'confiante e otimista' com tratamento da filha, Fabiana

"Estou envolvido até o pescoço com essa história [risos].Estou organizando bastante essa festa, organizando as ideias boas para fazer uma coisa bem diferente, bacana e marcante na vida dela. Adoro me envolver nessas coisas". Rafa completará 15 anos no dia 21 de julho.

O empresário ainda reflete sobre a paternidade e destaca como o tempo passa rápido. "Num piscar de olhos a minha pequena Rafinha já virou uma moça de 15 anos, tem que aproveitar muito os momentos com os nossos filhos, porque passa muito rápido."

"Depois eles crescem e vão viver suas próprias vidas, então tem que curtir bastante cada um desses momentos enquanto eles são pequenos", acrescenta o empresário, que também é pai de Vicky (3), Fabiana Justus (37) , Luiza Justus (31) e Ricardo Justus (40).

CONFIRA FOTO DE ROBERTO JUSTUS AO LADO DA FAMÍLIA: