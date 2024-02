Roberto Justus declara estar 'confiante e otimista' com tratamento da filha, Fabiana

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus também agradeceu 'corrente do bem' pela recuperação de Fabiana, que faz tratamento contra câncer

Roberto Justus (68) afirma estar confiante em relação ao tratamento da filha, Fabiana Justus (37). A criadora de conteúdo está internada passando pelo tratamento de uma Leucemia Mieloide Aguda (LMA), e tem recebido diversas mensagens de apoio e carinho.

"Agora, com bastante alívio porque estamos muito confiantes e muito otimistas em relação ao tratamento dela. E somado ao tratamento que está acontecendo, tem essa corrente do bem querendo o reestabelecimento da Fabiana", diz o Roberto Justus à CARAS Brasil.

O empresário afirma que tem recebido milhares de mensagens de famosos e anônimos desde que Fabiana falou sobre o diagnóstico em seu perfil do Instagram. Para ele, todo carinho e energia positiva direcionados à filha são bem-vindos.

"Estamos muito felizes e encantados com essa comoção nacional em relação à Fabiana", conta. "É surreal. [Recebi mensagens] de pessoas que eu não via há muito tempo também, amigos e tudo o que você puder imaginar. Ela é muito querida e a nossa família também."

"Estamos muito contentes e a Fabi também está, sabendo que tem muita gente torcendo por ela. É fantástico essa energia positiva. Ela causa um efeito impressionante. É felicidade em um momento tão difícil, tão triste que vivemos", completa o empresário.

Fabiana comunicou os fãs e seguidores sobre o diagnóstico de LMA na última sexta-feira, 26, através de uma publicação compartilhada em seu perfil do Instagram. Desde então, ela segue internada em São Paulo para seguir as etapas do tratamento.

Na publicação, diversos famosos deixaram mensagens de apoio para a influenciadora. Nomes como Ticiane Pinheiro, Preta Gil, Bruna Biancardi, Ana Hickmann, Thaila Ayala, Letícia Cazarré e Ana Paula Siebert comentaram no vídeo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE FABIANA, FILHA DE ROBERTO JUSTUS: