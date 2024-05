Solteiro e milionário, Davi não entende a própria fama e ganha novos haters

Davi, campeão do BBB 24, tem atraído críticas até mesmo de fãs por conta de sua postura ao lidar com a repercussão de sua intimidade na mídia

Como apontado por muitas pessoas anteriormente, Davi Brito segue caminhando para entrar para o time de ex-BBBs odiados pelo público. Mesmo com uma grande torcida que o fez ganhar o BBB 24, o baiano tem despertado críticas intensas nas redes sociais e provocado uma onda de haters.

Nos últimos dias, Davi acabou ganhando espaço na mídia por ter sido flagrado em um restaurante com uma influenciadora. Nesta quinta-feira, 2, o ex-motorista de aplicativo veio a público e se mostrou chateado com a repercussão de sua vida íntima. Reafirmando ser um homem solteiro e milionário, ele criticou a busca intensa das pessoas por informações sobre sua vida.

"Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão", declarou.

A fala de Davi a respeito dos comentários recentes que ele recebeu, mostram que o campeão do BBB 24 não entende que ele não é mais o mesmo Davi que trabalhava como motorista de aplicativo. Desde que ele decidiu entrar no programa de maior audiência do pais, detalhes de sua vida importam e chamam atenção não apenas daqueles que admiram suas decisões.

Além disso, criticar páginas de fofoca e a imprensa que cobre a vida dos famosos, demonstra um certo despreparo e ignorância de sua parte sobre o trabalho de quem cobre a vida das personalidades da mídia, até porque nem todo comentário ou publicação vem acompanhado de crítica.

Nas redes sociais, já é possível ver um grande números de pessoas falando sobre o quanto não aguentam mais Davi e seus posicionamentos. Alguns deles, por exemplo, são de pessoas que torciam por ele no BBB 24 e estão surpresos com o desenvolvimento dele pós-reality.

Em meio a enxurrada de informações e novidades, é necessário que Davi aprenda a se comunicar com o público geral, mas não apenas com os seus fãs, para não acabar atraindo ainda mais haters. É importante destacar que ter 10 milhões de seguidores não significa aprovação de imagem, principalmente em um período em que as oportunidades de trabalhos no mundo dos famosos se trata sobre ter o perfil certo e um engajamento positivo.