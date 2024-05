Virginia Fonseca revela quanto doou para ajudar o Rio Grande do Sul

Virginia Fonseca exibe comprovantes de doações para três lugares que vão ajudar as vítimas das chuvas históricas no Rio Grande do Sul

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar comprovantes de suas doações para as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nesta semana. As enchentes destruídas muitas casas e muitas pessoas estão desabrigadas ou desaparecidas. Com isso, várias entidades fazem pedidos de doações online. E Virginia resolveu ajudar alguns locais.

Fonseca contou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua marca de maquiagem para ajudar três formas de doar dinheiro para o estado. Ela fez doações em vaquinhas do governo, de um influencer da região e também de uma instituição. No total, Virginia doou R$ 150 mil e mostrou os comprovantes nos stories do Instagram, sendo R$ 50 mil para cada local de doação que escolheu .

“Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1. RS precisa de nós”, disse ela para incentivar seus seguidores.

Virginia Fonseca mostrou a barriga da terceira gestação

A influenciadora Virginia Fonseca tomou um susto na manhã desta quarta-feira, 01, ao ver o tamanho que sua barriga já está. Grávida pela terceira vez, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou como José Leonardo cresceu repentinamente.

Sem ela perceber o aumento, a empresária milionária ficou surpresa ao ver seu abdômen bem volumoso e bem redondo. A nora do cantor Leonardo então compartilhou com os seguidores o registro feito no espelho em seus stories e falou sobre gestação.

"Bom dia! Eu pisquei e o Zé Leonardo esticou muito", disse Virginia Fonseca ao levantar a camsieta do pijama para mostrar a diferença de sua barriga.