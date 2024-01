Roberto Justus fala pela primeira vez sobre luta da filha contra o câncer

O empresário Roberto Justus manda recado carinhoso nas redes sociais para apoiar a filha Fabiana Justus, que revelou luta contra o câncer

O empresário e apresentador Roberto Justus deixou um recado carinhoso nas redes sociais para apoiar a filha Fabiana Justus. A jovem revelou em um vídeo, postado na noite de quinta-feira, 25, que está com leucemia mieloide aguda, que é um tipo de câncer que tem origem na medula óssea.

Nos comentários do post dela, o pai coruja demonstrou o seu amor e carinho com a filha neste momento delicado da vida. "Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!", escreveu ele.

A madrasta de Fabiana, Ana Paula Siebert, também apoiou a enteada com uma mensagem para incentivá-la a seguir forte no tratamento. "Só Deus sabe a vontade que temos de te tirar dai… o caminho não será fácil, mas nós te amamos demais e mesmo não podendo estar aí ao seu lado presencialmente, vamos te mandar mtas energias boas todos os dias e cuidar das pitucas e do Luigi. Já deu certo Fa, você é forte, é exemplo! Conte comigo pra tudo! Te amo muito mesmo e já sonho c o dia que tudo isso acabará! E vamos comemorar!", disse ela.

Fabiana Justus é casada com Bruno D'Ancona e tem três filhos: as gêmeas Chiara e Sienna e um menino, Luigi.

Roberto Justus surge em foto com o neto

O empresário Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique com o neto, Luigi, que nasceu no dia 19 de agosto. O menino é filho da influenciadora digital Fabiana Justus e do empresário Bruno D'ancona.



Na foto postada no feed do Instagram, o marido de Ana Paula Siebert aparece sorridente, segurando o menino no colo, que está dormindo, e se derreteu pelo momento. "Curtindo meu mais novo netinho! Luigi fofo!", escreveu Justus na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a foto do vovô e o netinho. "Luigi é chique igual o vovô dele", afirmou uma seguidora. "Fofura", disse outra. "Lindo netinho! Presente de Deus!", falou uma fã. "Que lindos. Deus abençoe toda a família", desejou mais uma.