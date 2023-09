Roberto Justus surge em clique fofo com o neto, Luigi: "Curtindo"

O empresário Roberto Justus encantou os fãs ao postar uma foto com o neto, Luigi, filho de Fabiana Justus e Bruno D'ancona

O empresário Roberto Justus encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique com o neto, Luigi, que nasceu no dia 19 de agosto. O menino é filho da influenciadora digital Fabiana Justus e do empresário Bruno D'ancona.



Na foto postada no feed do Instagram, o marido de Ana Paula Siebert aparece sorridente, segurando o menino no colo, que está dormindo, e se derreteu pelo momento. "Curtindo meu mais novo netinho! Luigi fofo!", escreveu Justus na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a foto do vovô e o netinho. "Luigi é chique igual o vovô dele", afirmou uma seguidora. "Fofura", disse outra. "Lindo netinho! Presente de Deus!", falou uma fã. "Que lindos. Deus abençoe toda a família", desejou mais uma.

Além de Luigi, Fabiana e Bruno também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. Recentemente, a empresária explodiu o fofurômetro ao mostrar que estava curtindo um momento ao lado dos três filhos. Na foto compartilhada em seu Instagram, a mamãe estava amamentando seu filho enquanto estava acompanhada de suas outras duas pequenas, vestidas em pijamas idênticos.

Aniversário da filha

Fabiana Justus completou 37 anos de vida no dia 9 de setembro, e na ocasião, ela ganhou uma linda homenagem do pai. Roberto Justus recordou uma foto ao lado da herdeira, que aparece loira, e escreveu uma bela mensagem de aniversário.

"Parabéns filha. Mãezona de 3! Que mulher incrível você se tornou! Tenho muito orgulho de suas conquistas tanto profissionais quanto pessoais. Que você continue a sua jornada com muita felicidade e saúde. Estarei sempre te apoiando e te aplaudindo por sua linda trajetória. Te amo!", declarou o papai coruja na legenda.