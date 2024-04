Após anunciar segundo filho, Eliezer conta que já planejam o terceiro

Viih Tube e Eliezer anunciaram a segunda gravidez ao vivo no Mais Você nesta segunda-feira, 29; o casal está na décima segunda semana de gestação

Viih Tube e Eliezer surpreenderam a todos ao contar que estão à espera do segundo filho nesta segunda-feira, 29, e não parou por ai! O casal já adiantou que têm planos para terem o terceiro. No Mais Você, o ex-BBB foi quem abriu o jogo e deu mais detalhes sobre os planos de aumentar a família.

Ana Maria Braga perguntou quantos filhos o casal pretendia ter. Eliezer respondeu, prontamente, tendo o apoio de Viih na resposta. "Ter três, mais um, mas adotado. (...) Acho que adoção é um ator de amor", afirmou o ex-BBB.

A apresentadora também notou que Eliezer se transformou ao se tornar pai, o que ele confirmou: "A paternidade e a maternidade fazem isso com a gente", ressaltou. "Muda as pessoas", disse a influenciadora, em seguida. Eli, então, relembrou o que sentia antes de ser pai: "Tinha tanto medo da paternidade, porque não queria ser pai... O medo de cuidar de outra pessoa, mas depois você vê que não é isso", destacou.

O casal de ex-BBB surpreendeu a todos que estavam acompanhando o programa nesta manhã ao contarem a novidade de uma maneira fofa. Depois de conversarem com a apresentadora sobre como se conheceram e um pouco da vida como papais de Lua, receberam a primogênita no palco. Além de roubar a cena com sua fofura, a bebê chamou a atenção com a roupinha que tinha um recado especial.

A herdeira do casal então apareceu anunciando que foi promovida a irmã mais velha. Viih Tube e Eliezer emocionaram com a novidade e contaram que ainda não fizeram o exame para saberem se menina ou menino.

Eliezer revela quando Viih Tube descobriu a segunda gravidez

Através dos stories de seu Instagram, Eliezer contou que eles souberam sobre a vinda do novo bebê ainda nas primeiras semanas de gravidez, mas optaram por guardar segredo do público por um tempo.

"A verdade é que ela foi promovida a irmã mais velha. Estamos muito felizes, era uma coisa que queríamos, desde que a Lua nasceu já falávamos em um segundo [filho]. Guardamos esse segredo a sete chaves, descobrimos bem no início. A Viih estava com três semanas", iniciou o ex-participante do BBB 22.