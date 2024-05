Luva de Pedreiro causa ao anunciar que será pai pela segunda vez: ‘Messi vindo’

A família vai aumentar? Luva de Pedreiro surpreende ao revelar que está à espera do segundo filho dois meses após o nascimento do primogênito

No último domingo, 19, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu ao anunciar que será pai pela segunda vez, apenas dois meses após o nascimento do seu primeiro filho, Davi Cristiano Ronaldo, fruto do antigo relacionamento com Távila Gomes. Durante uma live nas redes sociais, ele causou ao revelar que o segundo herdeiro, Messi, está vindo aí.

Durante uma transmissão ao vivo com o influenciador digital Jon Vlogs, eles estavam fazendo um rap e brincando com a trajetória do futebolista: “Olha só meu parceiro, se liga, pega a visão. O mano já é pai, pai do CR7, então vai”, disse o youtuber sobre o primeiro herdeiro de Iran, que recebeu o nome do jogador de futebol como uma homenagem.

Na sequência, Luva pegou todos de surpresa ao anunciar que está à espera do segundo filho: “E o Messi está vindo aí, eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve”, disse o influenciador, que deixou os colegas em choque com a novidade. “Calma aí, oxe. O Messi está vindo aí?”, Jon disparou surpreso enquanto o influenciador assentiu. “É assim mesmo, né?”, disse Luva, sem revelar mais detalhes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Na sequência, os amigos continuaram a canção e brincaram enquanto o influenciador dava risada: “E quem é que ganha mais pensão? É fralda o dia inteiro”, eles declararam enquanto rimavam. Apesar de não ter ficado claro se ele estava brincando durante a transmissão, Iran também anunciou a chegada do primeiro herdeiro de uma forma inusitada.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Iran dividiu a novidade: "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei!”, ele fez suspense, mas disparou na sequência: “Eu vou ser pai”, disse o influenciador, que ficou conhecido por seus vídeos com o bordão 'receba’.

“Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre", Iran celebrou a novidade e concluiu a revelação quando anunciou a gestação do primeiro filho, que já chegou ao mundo e está com dois meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Ferreira (@luvadepedreiro)

Luva de Pedreiro e ex-namorada celebram mesversário do filho:

Na última segunda-feira, 7, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e sua ex-namorada, Távila Gomes, se reuniram para comemorar o segundo mesversário do filho, Davi Cristiano Ronaldo. A influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais detalhes da festa luxuosa e também posou ao lado do jogador de futebol, após ter exposto traições dele.

Através do seu feed do Instagram, Távila compartilhou um álbum de fotos da celebração, que teve como tema o esporte praticado pelo pai, que ganhou destaque após publicar vídeos com seu bordão, 'receba'. Durante a festinha, Davi ganhou um bolo personalizado em formato de bola, com seu primeiro nome gravado, além de vários docinhos customizados para ocasiões; confira detalhes!