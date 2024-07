Duda Reis já havia previsto gravidez para este ano: 'Baby dos Du's'

Grávida pela primeira vez, Duda Reis já havia dito aos seguidores que ela e o marido, Du Nunes, já tinham planejado um bebê para pouco depois de se casarem

Duda Reis comemorou com seguidores, nesta terça-feira, 2, o aumento na família dela e do marido Du Nunes, que estão à espera do primeiro filho. Os pombinhos se casaram em dezembro no ano passado, durante uma cerimônia intimista. Na época, a artista passou a responder algumas dúvidas de seguidores sobre os próximos passos que os dois gostariam de dar na relação. Na ocasião, Duda não escondeu que estava ansiosa para se tornar mãe ainda em 2024, como de fato aconteceu. Confira o que ela disse a seguir.

"Pretende engravidar em 2024?", questionou um seguidor em janeiro deste ano, o que Duda respondeu sem esconder os planos: "Esse ano vem o baby dos Du's", previu ela. Meses depois, em maio, como ela mesma relatou na publicação do anúnciou, a artista percebeu que sua menstruação estava atrasada e, ao fazer o teste, se surpreendeu ao ver o resultado positivo.

Duda Reis anuncia primeira gravidez

No perfil oficial, a atriz fez um textão para celebrar a novidade: "É oficial! Estou grávida. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês. Que emoção. O coração está transbordando de alegria. Filho (a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai. Esperamos muito por você", declarou ela no texto, ganhando uma série de comentários acalorados de fãs e amigos ansiosos pela chegada do bebê.

Quem também comemorou a novidade foi o marido de Duda, o cabelereiro Du Nunes com uma mensagem ao bebê nas redes sociais: "Agora somos três. O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois! Filho(a), estamos esperando por você, que Deus abençoe nossa família grandemente e que nos acompanhe em cada passo", escreveu ele.