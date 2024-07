Eliezer expõe susto com a filha Lua: 'Rato na boca'

Eliezer expôs em suas redes sociais um susto que passou com a sua filha Lua, de um ano, fruto do relacionamento com Viih Tube

Ao que parece, Viih Tube e Eliezer estão sofrendo com as travessuras da filha Lua. A bebê de apenas um ano está na fase de explorar o mundo. Além da pequena, o casal espera o nascimento do segundo filho, que se chamará Ravi.

Nesta quinta-feira, 4, o ex-BBB compartilhou em seu Instagram Stories o print de uma conversa no Whatsapp com a esposa, em que Viih relatou a mais recente travessura da herdeira. "Amor, a Lua colocou a mão no xixi da Lilo e colocou a mão na boca em uma fração de meio segundo”, começou a influencer.

Em seguida, Viih falou de outra preocupação. “E o gato estava com um rato na boca, eu grávida. E a Lua também tem que tomar cuidado para não pegar nada, doenças porque não sei se ele é vacinado".

Eliezer tentou tranquilizar a esposa, afirmando que estava tudo bem e que eles irão vacinar o pet para garantir mais segurança.

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, a famosa é mãe de Lua, de um ano, e está à espera do segundo filho, que se chamará Ravi.

Recentemente, a influenciadora acompanhou a aula de música da pequena e flagrou mais uma travessura. Lua colocou a mão no bolo de chocolate de uma amiguinha e experimentou a guloseima. Viih Tube chegou a mostrar a neném com a boca suja de doce. "Gente, socorro. Eu nunca dei chocolate para ela. Ela viu que o bolo da amiga era diferente e foi lá enfiar o dedão. Puxou o pai com doce, socorro", disse ela.

Em seguida, Viih explicou com mais detalhes o que aconteceu. "Aqui no condomínio todos os amiguinhos já tem mais de dois anos, já comem chocolate, só ela que não. Sempre tem um sem açúcar e sem chocolate, indepedente da onde a gente vai, ou eu levo ou na casa tem. Hoje foi a primeira vez que ela fez isso, ela reparou que estava diferente e enfiou a mão. Foi tão rápido. Ela nunca fez isso, do nada ela enfiou e já sujou a boca".