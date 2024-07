Viih Tube revela travessura de Lua e dispara: 'Puxou o pai'

Viih Tube usou as suas redes sociais para revelar uma travessura da filha Lua, de um ano, fruto do seu casamento com Eliezer

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, a famosa é mãe de Lua, de um ano, e está à espera do segundo filho, que se chamará Ravi.

Nesta terça-feira, 2, a influenciadora acompanhou a aula de música da pequena e flagrou uma travessura. Lua colocou a mão no bolo de chocolate de uma amiguinha e experimentou a guloseima. Viih Tube chegou a mostrar a neném com a boca suja de doce. "Gente, socorro. Eu nunca dei chocolate para ela. Ela viu que o bolo da amiga era diferente e foi lá enfiar o dedão. Puxou o pai com doce, socorro", disse ela.

Em seguida, Viih explicou com mais detalhes o que aconteceu. "Aqui no condomínio todos os amiguinhos já tem mais de dois anos, já comem chocolate, só ela que não. Sempre tem um sem açúcar e sem chocolate, indepedente da onde a gente vai, ou eu levo ou na casa tem. Hoje foi a primeira vez que ela fez isso, ela reparou que estava diferente e enfiou a mão. Foi tão rápido. Ela nunca fez isso, do nada ela enfiou e já sujou a boca".

Em seguida, a famosa contou que pretende deixar Lua sem comer doce até os dois anos, mas que também não vê motivos para se desesperar com a travessura. "Sem desespero também né gente, sem neura, sem maluquice, sem loucura. Acontece, está tudo bem, ela não pegou mais. Mas eu quero muito conseguir segurar até os dois anos sem doce pela saúde dela. E quando fizer dois, não ser normal comer doce todo dia. Mas está tudo bem, foi mais um momento engraçado. Não foi o fim do mundo, pelo menos eu penso assim", concluiu.

Autoestima

Nas redes sociais, Viih Tube sempre fez questão de mostrar uma maternidade real. Em seu Instagram Stories, ela mostrou a barriguinha da segunda gestação e revelou que está se sentindo mais bonita do que durante a gravidez de Lua.

"Posso falar uma coisa? Eu estou me sentindo muito mais bonita nesta gravidez do que na gravidez da Lua. Falam aquela coisa de que grávida tem uma luz, mas eu nunca achei, sempre me senti feia, cag*da. Agora, eu estou me sentido bonita, principalmente por causa do meu cabelo, ele está forte, brilhoso, nunca esteve assim", disse Viih.