Saiba quem é Eduardo Nunes, pai do bebê de Duda Reis

Duda Reis anunciou que está grávida do primeiro filho em suas redes sociais. Saiba quem é Eduardo Nunes, marido da atriz e pai do bebê

Nesta terça-feira, 2, Duda Reisanunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes. O casal assumiu o namoro em julho de 2022 e o casamento aconteceu em novembro do ano passado.

Agora, eles se preparam para viver mais um capítulo desse romance. Mas, afinal, quem é Eduardo Nunes? Mais conhecido como Du Nunes, o marido da artista é cabeleireiro e empresário.

O hair stylist conta com mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e é dono de uma franquia de salões que possui unidades em São Paulo, Campinas e Brasília. Famoso em seu ramo, Eduardo costuma ter muitas clientes famosas.

Emoção

Apesar de compartilhar muitas fotos do seu trabalho nas redes sociais, nesta terça-feira, 2, Eduardo Nunes abriu uma exceção para celebrar a paternidade. Em sua conta no Instagram, o cabeleireiro compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Duda Reis, que já exibe a barriguinha saliente da gestação.

Na legenda, o papai coruja comemorou a ótima notícia. "Agora somos três. O maior sonho das nossas vidas se realizou, nossa família cresceu!!! Não existe sensação melhor e mais transformadora do que ver o amor da sua vida carregando uma extensão do amor de vocês dois", começou ele.

Em seguida, ele se declarou para o bebê que vai chegar. "Filho(a), estamos esperando por você, que Deus abençoe nossa família grandemente e que nos acompanhe em cada passo", concluiu.

Como era de se esperar, Duda Reis deixou um comentário na publicação. "Vocês são tudo o que mais amo na vida!!! Melhor papai do mundo, te admiro cada dia mais! Te amo te amo te amo", escreveu. Carla Diaz também celebrou a notícia e fez questão de parabenizar o casal. "Parabéns!! Que seja uma benção na vida de vocês, com muita saúde e amor", comentou.