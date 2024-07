Duda Reis exibe barriguinha da primeira gravidez: 'Como sonhamos com você'

Duda Reis anunciou a primeira gravidez e já exibiu a barriguinha saliente. Casada com Eduardo Nunes, a atriz está com 12 semanas de gestação

Nesta terça-feira, 2, Duda Reis anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Eduardo Nunes. A atriz esperou completar 12 semanas de gestação para fazer a revelação e por isso já está com uma barriguinha saliente.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em preto e branco, em que aparece usando um top e exibindo, orgulhosa, a barriguinha.

Na legenda, Duda comentou que o baby foi muito planejado. "Três meses sendo a sua casa. Como sonhamos com você, meu filho(a)", escreveu ela.

A publicação recebeu inúmeros comentários parabenizando a mais nova mamãe do pedaço. "Ah que lindos! Muita saúde e felicidade para vocês", escreveu Carla Diaz. "Nossa Duda, que alegria! Parabéns, de verdade, que Deus abençoe muito essa criança, que venha com muita, muita saúde", escreveu outra internauta. "A mamãe mais linda, que seja uma fase linda para você", escreveu ainda mais uma seguidora da artista.

"É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", inicou ela na legenda da postagem.

Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio. "Estou há oito dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", confessou. Na sequência, ficou boquiaberta e se emocionou. "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor", celebrou.