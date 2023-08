Luva de Pedreiro anuncia que está à espera do primeiro filho: “Vou ser pai”

Influenciador digital Luva de Pedreiro não escondeu a empolgação ao revelar que será pai; saiba todos os detalhes

O influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar uma novidade emocionante: ele anunciou que será pai pela primeira vez aos 21 anos! Empolgado, o criador de conteúdo abriu detalhes sobre o novo capítulo em sua vida.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Iran dividiu a novidade: "Oh, e eu vou falar a verdade todinha, eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto falei!”, ele fez suspense, mas disparou na sequência: “Eu vou ser pai”, disse o influenciador, que ficou conhecido por seus vídeos com o bordão 'receba’.

Luva aproveitou a rara aparição para revelar mais detalhes sobre a gestação: “Meu filho tem 5 meses e eu nunca falei aqui na internet, era para eu falar num momento especial, mas o pessoal estraga a vida das pessoas”, o jovem lamentou as recentes especulações, mas mostrou que está super empolgado com a paternidade.

“Vou ser pai e o Cristiano Ronaldo Jr. vem aí. Não era pra eu falar agora, mas eu vou falar agora, mano. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida, tô ser feliz. Vem aí e isso que importa, só alegria pra nós, humildade sempre", Iran celebrou a novidade e concluiu a revelação, sem entregar quem é a mãe de seu primogênito.

Vale lembrar que Iran ganhou notoriedade na Internet por gravar vídeos jogando futebol em um campo de várzea, no interior da Bahia, com luvas de operário, o que deu origem ao apelido.

Luva de Pedreiro encontrou Cristiano Ronaldo:

Além de revelar que será pai, Luva de Pedreiro também deixou claro que o nome de seu primeiro filho será uma homenagem ao seu ídolo no futebol, Cristiano Ronaldo. Inclusive, no mês passado, o influenciador teve a oportunidade de conhecer o jogador e protagonizou um encontro emocionante com o atleta.