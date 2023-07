Luva de Pedreiro se declara ao encontrar Cristiano Ronaldo: ‘Mais feliz do mundo’

Influenciador Luva de Pedreiro aproveita oportunidade de encontrar seu ídolo e reflete sobre conquista

Nesta terça-feira, 18, Iran Ferreira, mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro, usou suas redes sociais para deixar seus seguidores emocionados. O influenciador digital de esportes teve a chance de conhecer um de seus ídolos do futebol, o craque da Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo. O jovem de 21 anos aproveitou para fazer um textão sobre a conquista.

“Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por tudo isso e depois a vocês, minha tropa. Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. Hoje, chegar onde eu cheguei, é algo inacreditável”, escreveu Iran, em uma publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Realizei meu sonho que era conhecer Cristiano Ronaldo. Onde eu achava que seria impossível? Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desistam dos seus sonhos. RECEBA”, completou o influenciador.

No vídeo que compartilhou, Luva aparece se divertindo ao lado de Cristiano Ronaldo. “Receba! Graças a Deus, Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo”, disse o influenciador, enquanto se ajoelhava no chão. Então, recebe um abraço carinhoso de seu ídolo.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para o momento vivido pelo influenciador digital. “Os dois melhores do mundo! Um encontro de lendas”, disparou um seguidor. “ZEROU”, comentou a humorista Gkay. “Representa a todos nós, irmão. Mais que o merecido”, exaltou um terceiro internauta.

Durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, Luva de Pedreiro, que é fã declarado do jogador de futebol do Al-Nassr, ficou completamente revoltado com a ausência de Cristiano Ronaldo em campo durante a partida entre Portugal e Suíça. “Isso não pode acontecer nunca. Em hipótese alguma. O melhor do mundo no banco”, disso Iran, à época.