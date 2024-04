Em meio à separação, Belo anuncia nova música: ‘Tô preparado'

Belo e Gracyanne Barbosa se separaram após 16 anos de relacionamento, o anúncio foi feito no dia 18 de abril; Belo diz que música é 'carta aberta'

Em meio à separação de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo anunciou o lançamento de uma nova música nesta terça-feira, 30, e ainda acrescentou uma legenda enigmática: "A música sempre vai ser a forma que eu vou falar com o mundo... só não sei se tô preparado", escreveu o cantor.

"Sim, por mais momentos difíceis que a gente passe na vida, não preciso te dar aula de vida, pois ser um cara maduro e vivido passou por muita coisa. Você sempre respondeu com música. Eu nunca te vi batendo boca com ninguém na internet. Nunca te vi fazer uma parada dessas. Você sempre respondeu tudo com música. Você não é um cara de ficar por aí falando muito sobre você. Você é reservado, né? Então, a forma como você se coloca para o mundo é através da vida das tuas músicas. Então, eu quero que você encare ‘Eu mudo’ como uma carta aberta mesmo", disse a pessoa com quem Belo conversava no vídeo.

Através dos comentários, os fãs mandaram recados e mensagens positivas ao cantor: "Quem não tá preparado sou eu irmão, vem devagar com essa carta aberta", escreveu uma seguidora, "Estamos preparados para a chegada do maior álbum de pagode que esse país já viu!!", comentou outra, “Algo me diz que (carta aberta) é o nome do próximo hit preparados pra sofrer”, teorizou um terceiro.

No Domingão, Belo desabafa sobre separação de Gracyanne Barbosa

Belo participou do programa Domingão com Huck deste domingo, 28, e falou sobre sua separação de Gracyanne Barbosa. A notícia sobre o término dos dois, que estavam juntos há 16 anos, virou assunto na última semana.

No palco da atração, o cantor conversou com Luciano Huck e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. "Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida", começou o desabafo. Em seguida, Belo falou sobre o momento difícil que está enfrentando em sua vida pessoal.