Martin Scorsese revela detalhes de como é a decoração de sua casa

O ator e cineasta Martin Scorsese grava vídeo divertido com a filha em sua mansão ao revelar detalhes da decoração da propriedade

O cineasta e ator Martin Scorsese divertiu seus admiradores ao gravar um vídeo para o Tiktok com sua filha Francesca Scorsese. A jovem de 24 anos registrou detalhes de como é a mansão do pai e ele resolveu participar do vídeo.

Nas imagens, os dois exibiram detalhes da decoração da casa que são inspirados na paixão deles pelo cinema. Eles revelaram que possuem cartazes de vários filmes antigos emoldurados pelas paredes da casa, uma biblioteca repleta de livros e objetos simbólicos de vários filmes que o cineasta colecionou ao longo da vida.

Inclusive, o estilo clássico dos móveis e da construção da casa chamaram a atenção, com direito a portas em arco e cortinas estampadas.

Veja as imagens e assista ao vídeo abaixo:

Casa do cineasta Martin Scorsese - Foto: Reprodução / TikTok

Morre o cineasta brasileiro Toni Venturi

O cineasta brasileiro Toni Venturi morreu na tarde do último sábado, 18, aos 68 anos, após passar mal enquanto nadava em uma praia de São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Segundo relatos da esposa, a atriz Débora Duboc, a família estava em São Sebastião para um retiro familiar quando o acidente ocorreu. “Eu estava na casa do meu irmão quando recebi a notícia e corri para a praia. Ao chegar, Toni já estava sendo atendido pelos paramédicos. Cantei para ele durante os esforços de reanimação, na esperança de que minha voz o trouxesse de volta”, relatou ao G1.

Ainda segundo a família, o velório do cineasta acontecerá na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 20, em horário a ser definido. Ele deixa a esposa e dois filhos, Theo e Otto.

Formado em cinema no Canadá, Antônio Venturi Neto não só dirigiu como também produziu filmes aclamados, como “A Comédia Divina” (2017) e “Cabra-Cega” (2005). Sua carreira incluiu a produção de diversos documentários marcantes, como “Rita Cadillac – A Lady do Povo” (2010) e “Dentro da Minha Pele”, lançado em 2020 no Globoplay. O cineasta também foi presidente da Associação dos Cineastas Paulistas (Apaci) em 2001.