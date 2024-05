Nattan cai na risada ao ver o que seus cachorros aprontaram na casa de amigos

Após a dupla Henrique e Juliano levaram seus cachorros embora, Nattan comemora ao ver as provas do que os animais aprontaram por lá

O cantor Nattan se divertiu ao ver o que seus cachorros estão aprontando na casa da dupla Henrique e Juliano. Os cantores levaram os animais de estimação para casa em uma brincadeira para dar um susto no colega, mas podem já ter se arrependido por causa dos estragos que os animais causaram.

Nesta terça-feira, 21, Nattan contou que seus cachorros estão comendo as portas da casa de Henrique e Juliano. Inclusive, ele caiu na risada, já que não queria que seus cachorros fossem levados.

"Estou com uma sensação tão boa, já recebi foto e vídeo do cachorro comendo a casa do menino inteira, porta de estúdio, sofá. É isso, meus garotos, vamos lá, façam o que vocês foram fazer", disse ele.

Nattan explica o que aconteceu e exibe print

O cantor Nattan levou um susto ao ver que seus cachorros foram viajar de jatinho com os cantores Juliano e Henrique. Os amigos resolveram levar os pets do colega para dar uma volta em sua casa e não avisou nada. Quando Nattan acordou, ele viu que seus cachorros sumiram.

Juliano e Henrique curtiram uma festa na casa de Nattan. Antes de irem embora e enquanto o anfitrião dormia, eles tiveram a ideia de ‘sequestrarem’ os cachorros. “Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meu cachorro. Que caras doidos. Levaram meus cachorros. Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve meus cachorros”, disse ele.

Então, Nattan exibiu um print do seu pedido para Juliano não levar embora seus cachorros. “Faça isso não, por favor. Sério. Se você gosta de mim e da minha amizade, não faça isso”, afirmou ele. Porém, os animais já estavam em Tocantins na casa do amigo.

Com isso, o cantor já começou a armar um plano de vingança. “Seguinte, vocês dois me aguardem, vou na casa de vocês, na fazenda. Não me chame de louco quando eu colocar um gado ou cavalo no avião. 1x0 para eles. Brincadeira começou agora”, afirmou.

Henrique e Juliano levaram até a ração do cachorro para cuidarem bem dele durante o período longe de casa.