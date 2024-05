Nattan exibe print de conversa após Juliano levar seu cachorro embora

Os cantores Nattan e Juliano divertem seus fãs com saga em busca dos cachorros que foram viajar de jatinho. Entenda a história!

O cantor Nattan levou um susto ao ver que seus cachorros foram viajar de jatinho com os cantores Juliano e Henrique. Os amigos resolveram levar os pets do colega para dar uma volta em sua casa e não avisou nada. Quando Nattan acordou, ele viu que seus cachorros sumiram.

Juliano e Henrique curtiram uma festa na casa de Nattan. Antes de irem embora e enquanto o anfitrião dormia, eles tiveram a ideia de ‘sequestrarem’ os cachorros. “Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meu cachorro. Que caras doidos. Levaram meus cachorros. Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve meus cachorros”, disse ele.

Então, Nattan exibiu um print do seu pedido para Juliano não levar embora seus cachorros. “Faça isso não, por favor. Sério. Se você gosta de mim e da minha amizade, não faça isso”, afirmou ele. Porém, os animais já estavam em Tocantins na casa do amigo.

Com isso, o cantor já começou a armar um plano de vingança. “Seguinte, vocês dois me aguardem, vou na casa de vocês, na fazenda. Não me chame de louco quando eu colocar um gado ou cavalo no avião. 1x0 para eles. Brincadeira começou agora”, afirmou.

Henrique e Juliano levaram até a ração do cachorro para cuidarem bem dele durante o período longe de casa.

Nattan comemora cura de problemas de saúde e volta aos palcos

Após Nattanzinho anunciar a volta aos palcos depois de realizar tratamentos médicos, o cantor compartilhou nesta quinta-feira, 13, que está curado da bactéria H Pylori e dos refluxos - motivos que o afastou dos shows para seguir tratamento.

Por meio dos Stories no Instagram, o artista postou uma foto com a legenda "endoscopia", seguida de um vídeo ainda na maca onde foi realizado o exame. "Hoje foi minha volta aqui no Doutor. Fiz uma endoscopia para saber como que eu tô. Estou 100% bem, nada de refluxo, [bactéria] H pylori se foi.", disse ele.

Em janeiro deste ano, Nattan contou ao portal LeoDias que estava enfretando um crise de esofagite há alguns meses. O quadro se agravou após ele contrair a bactéria H Pylori, que o levou a parar de tomar os remédios para melhorar o refluxo, e, consequentemente, causou problemas em suas cordas vocais.