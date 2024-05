Saiba quanto custou terno de Gabriel Leone em casamento com Carla Salle

Gabriel Leone se casou em cerimônia intimista com a atriz Carla Salle e escolheu grife interacional para vestir; saiba mais detalhes

Gabriel Leone (30) e Carla Salle (32) se casaram no último sábado, 18, em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. O artista vestiu um look completo da grife italiana Armani, e teve seu styling assinado por Rita Lazzarotti —que também trabalhou com a atriz na escolha do vestido.

O smoking escolhido por Gabriel Leone está disponível para compra no site oficial da grife internacional . Confeccionado na Itália, o terno claro possui bolsos e custa US$ 2.995, o equivalente a pouco mais de R$ 15 mil.

Para o restante do look, o artista vestiu uma calça preta e um sapato também da grife. No site, os modelos de calças sociais giram em torno de US$ 1.295, o que equivale a cerca de R$ 6.610, e os sapatos custam em média US$ 1.395, aproximadamente R$ 7.100 na cotação atual.

A noiva vestiu um modelo da Cinq, de Los Angeles, buscando uma essência romântica e livre. O modelo escolhido pela atriz se chama Essie e também está disponível no site da grife, apesar de não ter o preço exposto.

"O Essie é feito de renda e tafetá com alfinetes. O tule de seda cai na saia com prega em cabo de vassoura para dar textura. O vestido pode ser combinado com renda watteau para adicionar drama", diz o site internacional sobre o look.

O casamento de Gabriel Leone e Carla Salle aconteceu no último sábado durante o dia. Os dois reuniram amigos e familiares em uma celebração intimista, e revelaram o evento em entrevista à revista Vogue. O casal de atores se conheceu durante uma viagem à Bahia no Reveillón de 2016, e mantiveram a relação longe dos holofotes nos últimos oito anos.

