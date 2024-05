Com festão, Julio Rocha comemora aniversário de 1 ano da filha caçula

Filha caçula do ator Julio Rocha, a pequena Sarah ganhou uma festa temática especial para celebrar a chegada de seu primeiro aninho

Filha caçula do ator Julio Rocha e Karoline Kleine, a pequena Sarah ganhou uma festa especial em celebração ao seu primeiro aninho de vida, completados no dia 9 de maio. O evento, realizado no último domingo, 19, contou com o tema 'Princesas' e aconteceu na mansão do casal, em Indaiatuba, interior de São Paulo.

Para comemorar a data, Julio e a esposa receberam amigos e familiares na residência. Esbanjando fofura, a aniversariante roubou a cena ao surgir usando um vestidinho rosa e uma coroa de princesa.

Para a diversão das crianças, a decoração do festão da pequena Sarah também possuiu uma carruagem, castelo, além de personagens com roupas de princesas da Disney, tobogã, piscina de bolinhas e diversos outros brinquedos.

No dia do aniversário de 1 ano da caçula, Julio Rocha usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem à herdeira. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator publicou um vídeo de Sarah durante um ensaio fofíssimo de 'Smash The Cake'.

Papai coruja, ele fez questão de descrever a grande alegria que Sarah traz para a família desde o dia em que chegou ao mundo. "O primeiro aniversário da Sarah! Um ano em que essa pequena se tornou a diretora de operações da casa. Sim, porque quando uma criança de um ano olha para você, todo mundo para e presta atenção. E a Sarah não é apenas uma criança qualquer, ela já está mandando mais que todos nós, e de fraldas! (risos)", escreveu ele em um trecho da legenda.

Além da menina, Julio Rocha e Karoline Kleine também são pais de Eduardo, de 3 anos, e José, de 5.

Confira as fotos do aniversário de Sarah:

Roberto Justus se declara no aniversário de filha caçula

O empresário Roberto Justus está celebrando uma data muito especial para sua família nesta sexta-feira, 17. Sua filha caçula com Ana Paula Siebert, a pequena Vicky, está completando quatro anos de vida e ganhou uma declaração especial do paizão nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Roberto compartilhou um clique com sua esposa e aniversariante, que teve festa com tema Barbie. Juntinhos, os três posaram em roupas rosa, sendo que as meninas apostaram em chapéus temáticos da boneca. Confira!