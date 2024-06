Roberto Justus vai à festa da filha da ex, Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus surge rodeada pela família da mãe, Ticiane Pinheiro, e do pai, Roberto Justus, na festa da irmã Manuella Tralli

O apresentador e empresário Roberto Justus mostrou que tem uma boa relação de convivência com a família de Ticiane Pinheiro, com quem já foi casado e teve uma filha, Rafaella Justus, de 14 anos. Nesta sexta-feira, 21, ele fez questão de prestigiar a festa da segunda filha da ex-mulher, a pequena Manuella, que é fruto do casamento de Ticiane com Cesar Tralli e completou 5 anos de vida.

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli realizaram uma super festa para celebrar os cinco anos da filha, Manuella, em um buffet de São Paulo. A celebração teve o tema do filme Enrolados, da Disney, e contou com decoração luxuosa.

Entre os convidados estavam Roberto Justus, a atual esposa dele, Ana Paula Siebert, a filha caçula dele, Vicky, e também as netas Chiara e Sienna - que são filhas de Fabiana Justus.

Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro, Rafaella, Ana Paula, Roberto Justus, Sienna, Manuella, Vicky e Chiara - Foto: Andy Santana / BrazilNews

Roberto Justus - Foto: Andy Santana - Brazil News

O empresário fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local ao chegar no evento, que aconteceu em um buffet na zona sul da cidade de São Paulo. Ana Paula e Vicky também posaram para fotos. A pequena, inclusive, esbanjou fofura com seu vestido na cor verde-água.

A festa aconteceu alguns dias antes do aniversário oficial de Manuella, que só completa cinco anos no início de julho.

Em breve, a família de Ticiane Pinheiro terá outra festança, já que Rafaella Justus completará 15 anos no final de julho e os preparativos para a festa já estão a todo vapor.

A festa

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Manuella, em grande estilo. Eles reuniram seus amigos e familiares em uma celebração encantadora em um buffet de São Paulo nesta sexta-feira, 21.

A comemoração teve como tema o filme da animação Enrolados, da Disney, e a aniversariante surgiu com um vestido lilás igual ao da protagonista da história, Rapunzel. Na entrada da festa, os pais corujas posaram com a herdeira e também com Rafaella Justus, que é a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

A festa aconteceu alguns dias antes da data de aniversário oficial de Manuella. A menina só completará 5 anos de vida no dia 12 de julho de 2024.