Saiba quanto custou festa de Romário para 500 convidados com 'casamento' de ex-BBB

A CARAS Brasil apurou e descobriu quanto custou a 16ª edição do Arraiá do Baixola, festa junina beneficente promovida por Romário

Senador pelo Partido Liberal (PL), Romário (58) promoveu a 16ª edição do Arraiá do Baixola em sua casa, na Barra da Tijuca. O evento do ex-jogador reuniu 500 convidados, contou com show de Naldo Benny (45), "casamento" de um ex-BBB e ainda teve uma roleta humana.

O arraial aconteceu no último sábado, 22, porém, segue sendo assunto nas redes sociais. Procurada pela CARAS Brasil, a We eventos, empresa responsável pela produção afirmou que a festa de Romário teria sido avaliada em cerca de R$ 400 mil —porém, por ser beneficente, muitos parceiros abraçaram a causa e contribuíram financeiramente.

Também presidente do América, Romário estava acompanhado de seus filhos Isabellinha, Moniquinha, Danielle, Romarinho e Ivy. Além disso, a lista de convidados contava com nomes como Leidy Elin, Lucas Buda e Rebecca, que protagonizaram um casamento na festa.

O evento contou com brincadeiras típicas de festa junina, além de um touro mecânico para todas as idades. Além disso, a equipe da empresa, comandada por Leco Biagioni, Thiago Waltz e Douglas Monjardin, transforaram a piscina da mansão do ex-jogador em uma grande pista de dança.

Além da decoração com elementos típicos, o cardápio contava com diversos quitutes à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha e pé de moleque, além de dispor de um bar repleto de bebidas para os convidados, que foram vestidos a caráter.

A festa durou a noite inteira e ainda conseguiu arrecadar aproximadamente uma tonelada de alimentos para doação. O convite solicitava que cada convidado levasse 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados para a Obra Social Dona Meca.

