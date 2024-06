Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebram o aniversário da filha, Manuella

Os apresentadores Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro organizaram uma festa luxuosa para o aniversário de cinco anos da filha, Manuella

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadora Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Manuella, em grande estilo. Eles reuniram seus amigos e familiares em uma celebração encantadora em um buffet de São Paulo nesta sexta-feira, 21.

A comemoração teve o filme da animação Enrolados, da Disney, e a aniversariante surgiu com um vestido lilás igual ao da protagonista da história. Na entrada da festa, os pais corujas posaram com a herdeira e também com Rafaella Justus, que é a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

A festa aconteceu alguns dias antes da data de aniversário oficial de Manuella. A menina só completará 5 anos de vida no dia 12 de julho de 2024.

Declaração de amor de Cesar Tralli para Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou 48 anos de vida neste domingo, 16, e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista Cesar Tralli.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou duas fotos em que aparece ao lado da esposa e se declarou para a mãe de sua filha, Manuella, que está com quatro anos.

"Parabéns pelo seu niver, meu amor. As meninas vivem dizendo que você 'é a melhor mãe do mundo'. Assino embaixo. E complemento: É a melhor companheira e esposa do mundo. Amo muito você", escreveu ele, que é padrasto de Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus.

Vale dizer que Ticiane viajou com a família para Ibiúna, São Paulo, com a família e surgiu em clima de romance com o marido, Cesar Tralli. Nos Stories do Instagram, a apresentadora postou uma foto dando um beijo no marido em meio à natureza. Depois, ela também compartilhou fotos com as filhas, os pais, Helô e Fernando Pinheiro, e o irmão, Fernando Jr.