Cesar Tralli se declara no aniversário de Ticiane Pinheiro: "Melhor companheira"

Nas redes sociais, o jornalista Cesar Tralli comemorou o aniversário de 48 anos da esposa, Ticiane Pinheiro, com uma bela declaração

A apresentadora Ticiane Pinheiro completou 48 anos de vida neste domingo, 16, e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista Cesar Tralli.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, compartilhou duas fotos em que aparece ao lado da esposa e se declarou para a mãe de sua filha, Manuella, que está com quatro anos.

"Parabéns pelo seu niver, meu amor. As meninas vivem dizendo que você 'é a melhor mãe do mundo'. Assino embaixo. E complemento: É a melhor companheira e esposa do mundo. Amo muito você", escreveu ele, que é padrasto de Rafaella Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus.

Os fãs de Tralli deixaram mensagens de felicitações para Ticiane nos comentários. "Lindos. Parabéns pra Tici. Que Deus abençoe ela", disse uma seguidora. "Parabéns, Deus abençoe sempre. Muita paz, saúde, alegria e felicidades", escreveu outra. "Feliz aniversário @ticipinheiro. Lindo esse casal. Deus abençoe", falou uma terceira.

Vale dizer que Ticiane viajou com a família para Ibiúna, São Paulo, com a família e surgiu em clima de romance com o marido, Cesar Tralli. Nos Stories do Instagram, a apresentadora postou uma foto dando um beijo no marido em meio à natureza. Depois, ela também compartilhou fotos com as filhas, os pais, Helô e Fernando Pinheiro, e o irmão, Fernando Jr.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Cesar Tralli se declara para a enteada, Rafaella Justus

Na tarde deste sábado, 15, Cesar Tralli encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado da enteada, Rafaella Justus. A menina, que tem 14 anos, é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

O apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, postou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto de Rafaella, com quem convive desde quando ela tinha quatro anos, e demostrou todo o amor que sente por ela. "Pensa Num Paidrasto Feliz! Sou EU! Muito obrigado por existir, Bis. Te amo", declarou o jornalista na legenda da publicação. "Te amo", respondeu Rafaella nos comentários. Confira!