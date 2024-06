Ticiane Pinheiro surge em clima de romance com o marido durante viagem

A apresentadora Ticiane Pinheiro está curtindo uma viagem ao lado do marido, Cesar Tralli, das filhas e de outros familiares

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para mostrar que está aproveitando o dia ao lado de sua família. A apresentadora da Record TV, que fará 48 anos neste domingo, 16, viajou para Ibiúna, São Paulo, com a família e surgiu em clima de romance com o marido, Cesar Tralli.

Através dos Stories do Instagram, a famosa postou uma foto em que aparece beijando o amado, que apresenta o Jornal Hoje, da TV Globo, em meio à natureza. Ao compartilhar o momento romântico, ela colocou um emoji de coração.

Depois, no feed do Instagram, Ticiane posou com as filhas, Rafaella, de 14 anos, e Manuella, de 4, e também com os pais, Helô e Fernando Pinheiro, e o irmão, Fernando Jr. "Nosso sábado feliz rodeada de amor. Curtindo esse final de semana", escreveu ela na legenda.

Confira:

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli aos beijos - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro escolhe tema inusitado para sua festa de aniversário

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou seu aniversário de 48 antecipadamente com uma festa entre amigas nesta última quinta-feira, 13, em um espaço de luxo em São Paulo. Para a data especial, a famosa apostou em um tema para a decoração e surpreendeu ao exibir os detalhes luxuosos do bolo, mesas e doces.

Como de costume, a jornalista contou com a ajuda da organizadora de eventos Andrea Guimarães, que cuida das festas das famosas como Simone Mendes, Ivete Sangalo e muitas outras celebridades, além de estar planejando os 15 anos da herdeira da loira com Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus. Ticiane, então, chamou a atenção com o tema eleito para os seus 48 anos: limão siciliano.

Isso mesmo, a apresentadora da Record TV escolheu a fruta para a decoração em amarelo e verde. Além do limão, flores também foram colocadas na mesa. O bolo seguiu o tema e foi pintado com delicadeza. Lembrancinhas e doces também seguiram o estilo. Confira!