Saiba qual deve ser o salário de Eliana na Globo

Depois de sair do SBT, a apresentadora Eliana deve assinar contrato com a Globo e receber um salário menor do que na antiga emissora de TV

A apresentadora Eliana está em uma nova fase em sua carreira. Na última semana, ela se despediu do SBT ao encerrar o contrato de 15 anos no canal. Agora, os rumores dizem que ela vai assinar com a Globo para trabalhar em novos projetos. Com isso, as especulações também giram em torno do salário dela.

Segundo o colunista André Romano, do site Observatório da TV, Eliana deve receber um salário menor na Globo em comparação com o que recebia no SBT. O novo valor mensal de pagamento dela deve ser de R$ 450 mil, mas pode chegar a R$ 3 milhões com as cotas de publicidade na atração que ela fizer.

Vale lembrar que Eliana faturava cerca de R$ 900 mil no SBT, informou o colunista Lucas Pasin, do UOL, há pouco tempo.

As especulações dizem que Eliana poderá comandar a próxima temporada do programa The Masked Singer, da Globo, com previsão de estreia para 2025. Inclusive, ela deve aparecer na Globo nos próximos dias para anunciar as novidades em sua carreira.

Por enquanto, a apresentadora não comentou os rumores sobre qual deve ser a sua nova emissora de TV.

Sensitiva fez previsões para Eliana

A apresentadora Eliana se despediu do SBT no último domingo, 23, ao comandar a última edição do Programa Eliana no domingo da emissora. Agora, ela ainda não revelou quais são os seus próximos passos na carreira. Enquanto isso, a consultora espiritual Kelida Marques fez questões sobre o futuro da comunicadora.

A sensitiva apontou qual deve ser o caminho de Eliana fora do SBT. “Eliana começa apresentando um programa voltado para o público feminino em um canal fechado da emissora. Em seguida, o futuro reserva a divisão de palco com um homem na TV aberta, mas que também não pode ser tão positiva para a apresentadora. Mas para que tudo isso aconteça, Eliana passará por um processo de redescobrimento profundo”, contou ela.

Então, a consultora espiritual falou sobre a personalidade da apresentadora. "Ela sempre foi uma pessoa que se cobrava muito. Durante os últimos anos, Eliana foi muito severa com ela mesma, sempre tentando ser a melhor no que fazia. Então, para que seu programa possa estrear na Globo, antes passará por um processo de reciclagem e autoconhecimento. Ainda nesse início, a apresentadora precisará lidar com muito julgamento. Além disso, ela tem que tomar cuidado com as inclinações e tendência a se isolar e querer ficar sozinha", declarou.