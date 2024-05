Roberto Justus se declara no aniversário de filha caçula: "4 anos de alegria"

Mostrando seu lado pai babão, Roberto Justus se declara no aniversário de Vicky, sua filha caçula com Ana Paula Siebert; veja!

O empresário Roberto Justus está celebrando uma data muito especial para sua família nesta sexta-feira, 17. Sua filha caçula com Ana Paula Siebert, a pequena Vicky, está completando quatro anos de vida e ganhou uma declaração especial do paizão nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Roberto compartilhou um clique com sua esposa e aniversariante, que teve festa com tema Barbie. Juntinhos, os três posaram em roupas rosa, sendo que as meninas apostaram em chapéus temáticos da boneca.

Na legenda, o empresário se declarou para filha em linda homenagem. "Aniversário da minha princesinha caçula… 4 anos de alegria em nossa vida. Criança alegre, cheia de vida, geniosa, inteligente e madura para a idade! Me enche de orgulho! Amanhã tem a festa para os amiguinhos! Te amo Vicky!", escreveu Roberto.

Fabiana Justus faz bela homenagem no dia do aniversário da irmã caçula

A influenciadora digital Fabiana Justustambém prestou uma homenagem especial no aniversário de sua irmã caçula, Vicky. Em seu perfil oficial no Instagram, Fabiana recordou várias fotos com a menina, e também mostrou a aniversariante com as sobrinhas gêmeas, Chiara e Sienna, de cinco anos. Já na legenda, ela escreveu uma bela mensagem.

"Parabéns, Vicky!!! Hoje é o aniversário da titia linda dos meus filhos! Que sua vida seja sempre MUITO feliz e cheia de saúde!!! Que você e sua turminha de sobrinhos sejam sempre muito unidos e parceiros! Te amo muito!!! Princesinha!!!", escreveu a famosa no começo do texto.

Depois, Fabiana, que está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda, mostrou um desenho especial que ganhou da irmã. "Reparem no desenho que ela fez pra mim na última foto do carrossel... ela me desenhou careca com os cabelinhos nascendo e pediu pra escreverem 'Fabi está bem'! Fofaaaaa!", completou ela, que também é mãe de Luigi, de oito meses.