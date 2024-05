Julio Rocha encanta ao celebrar aniversário de 1 ano da filha: 'Dádiva'

O ator Julio Rocha mostrou um ensaio encatador da filha e se derreteu de amores ao comemorar o primeiro ano de vida da caçula

Dia de festa! O ator Julio Rocha usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à filha caçula, Sarah, que completa seu primeiro aninho de vida nesta quinta-feira, 9. A pequena, fruto do casamento do artista com Karoline Kleine, encantou a web ao surgir em um ensaio fofíssimo de 'Smash The Cake'.

No vídeo publicado, a bebê aparece toda sorridente ao lado dos pais e dos irmãos mais velhos, Eduardo, de 3 anos, e José, de 5. Papai coruja, Julio fez questão de descrever a grande alegria que a caçula traz para a família desde o dia em que chegou ao mundo.

"O primeiro aniversário da Sarah! Um ano em que essa pequena se tornou a diretora de operações da casa. Sim, porque quando uma criança de um ano olha para você, todo mundo para e presta atenção. E a Sarah não é apenas uma criança qualquer, ela já está mandando mais que todos nós, e de fraldas! (risos)", iniciou ele na legenda.

"Neste primeiro aniversário, celebramos não só as conquistas de Sarah - que, vamos ser honestos, incluem coisas como aprender a andar e talvez pronunciar algo que se assemelha a palavras (mã-mã-mã, khy-kah-koz) - mas também o milagre de como ela consegue manter todos na linha. Nossa princesa já tem o superpoder de unir a família só com um sorriso. Se isso não é um dom, uma habilidade extraordinária, uma dádiva divina, eu não sei o que é", se derreteu o ator.

E continuou: "Para os pais, ver sua filha crescer é como assistir ao melhor reality show de todos os tempos, mas sem comerciais e você nunca pode mudar de canal. E quem iria querer? Cada novo dia com nossa filhota Sarah é uma aventura".

Por fim, Julio Rocha se declarou para a pequena: "Então, aqui estamos, cheios de alegria e prontos para ver o que vem a seguir. Que as risadas continuem, porque com a Sarah por perto, sabemos que haverá muitas. Parabéns, pequena gigante chefinha da casa, pelo seu primeiro ano! Te amamos tesouro, feliz aniversário", concluiu o ator.

Além da comemoração intimista com a família, a filha caçula de Julio Rocha e Karoline Kleine ganhará uma festinha com data prevista para o dia 19 de maio.

Confira a publicação:

Julio Rocha comemora alta da filha caçula após internação

O ator Julio Rocha usou as redes sociais no início deste mês para compartilhar uma ótima notícia com os seguidores a respeito do quadro de saúde da filha, Sarah, de 11 meses à época. A caçula do artista ficou internada por cerca de uma semana com um quadro de pneumonia.

Em seu Instagram oficial, Julio publicou registros ao lado da esposa, Karoline Kleine, do filho Eduardo, de 3 anos, e de alguns profissionais de saúde que acompanharam sua família durante todo o período de internação de Sarah.

"Hoje, celebramos um dos dias mais milagrosos e memoráveis de nossas vidas. Nossa preciosa Sarah, com menos de um ano, demonstrou uma coragem e uma força que transcenderam todas as expectativas, superando sete dias intensos na UTI por causa de uma pneumonia. Este dia de retorno ao lar é tão glorioso quanto aquele em que ela veio ao mundo", iniciou o ator na legenda da postagem.