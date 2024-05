Fabiana Justus faz bela homenagem no dia do aniversário da irmã caçula

A influenciadora digital Fabiana Justus prestou uma bela homenagem para a irmã caçula, Vicky, que completou quatro aninhos

Fabiana Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã caçula, Vicky. A filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus completou quatro aninhos nesta sexta-feira, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fabiana recordou várias fotos com a menina, e também mostrou a aniversariante com as sobrinhas gêmeas, Chiara e Sienna, de cinco anos. Já na legenda, ela escreveu uma bela mensagem.

"Parabéns, Vicky!!! Hoje é o aniversário da titia linda dos meus filhos! Que sua vida seja sempre MUITO feliz e cheia de saúde!!! Que você e sua turminha de sobrinhos sejam sempre muito unidos e parceiros! Te amo muito!!! Princesinha!!!", escreveu a famosa no começo do texto.

Depois, Fabiana, que está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda, mostrou um desenho especial que ganhou da irmã. "Reparem no desenho que ela fez pra mim na última foto do carrossel... ela me desenhou careca com os cabelinhos nascendo e pediu pra escreverem "Fabi está bem"! Fofaaaaa!", completou ela, que também é mãe de Luigi, de oito meses.

Os internautas parabenizaram Vicky nos comentários. "Que linda. Desejo saúde pra essa baby linda!", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda. Parabéns pra essa princesa. Felicidades e que papai do céu dê muita saúde", escreveu outra. "Que boneca, parabéns", falou uma fã.

Confira o post:

Careca, Fabiana Justus incentiva fãs em meio a tratamento contra câncer

Nesta última terça-feira, 14, Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar novas fotos exibindo sua careca. A empresária e influenciadora digital está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, ela aproveitou para mandar um recado encorajador para as mulheres. "Uma carequinha passando na sua timeline pra te lembrar que você é linda do jeitinho que você é", escreveu ela na legenda do post. Confira a publicação!