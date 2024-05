Careca, Fabiana Justus incentiva fãs em meio a tratamento contra câncer

A influenciadora digital Fabiana Justus, que está em tratamento contra um câncer, mandou um recado ao postar novas fotos exibindo a careca

Nesta terça-feira, 14, Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar novas fotos exibindo sua careca. A empresária e influenciadora digital está em tratamento após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, ela aproveitou para mandar um recado encorajador para as mulheres. "Uma carequinha passando na sua timeline pra te lembrar que você é linda do jeitinho que você é", escreveu ela na legenda do post.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Perfeita", disse uma fã. "Linda", escreveu outra. "Você não tem ideia do impacto positivo que está fazendo na vida das pessoas com seus posts e essas fotos motivadoras", falou uma terceira.

Nesta última segunda-feira, 13, Fabiana contou realizou novos exames para investigar um problema de saúde pós-transplante de medula óssea. "Passei a manhã fazendo exames e não tem nada a ver com a leucemia. São exames pra uma outra coisa, não é nada grave, mas precisa acompanhar... Esses exames que fiz hoje são especificamente para outra questão que precisa de acompanhamento e que desregulou por causa do tratamento", explicou nos Stories do Instagram.

Fabiana Justus comemora um mês da 'pega da medula'

Fabiana Justus está comemorando uma data muito especial! A empresária e influenciadora digital precisou passar por um transplante após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda, e na última quinta-feira, 9, completou um mês da pega da medula.

"Meu primeiro "mesversário"! 1 mês do meu renascimento! 1 mês da pega da minha medula! Minha amiga carinhosamente me lembrou e me mandou o bolo e a vela! Eu não tinha percebido! Esse mês passou voando e, ao mesmo tempo, demorou uma eternidade!", disse no começo do texto, ao mostrar o bolo que ganhou.

"É difícil descrever o tempo quando estamos em isolamento. Mas o isolamento em casa é infinitamente mais leve e gostoso do que o isolamento no hospital [...] Começamos o tratamento de manutenção e continuamos com o acompanhamento. Rumo ao primeiro marco importante dos 100 dias pós-transplante (estamos no D + 43. A contagem é feita a partir do dia que foi feito o transplante). Não preciso nem dizer qual foi o meu desejo, né?!", completou. Confira a publicação completa!