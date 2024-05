Mãe de Fe Paes Leme faz declaração em comemoração ao 1º mês da neta

Mãe de Fernanda Paes Leme, Neca Paes Leme emocionou a web ao homenagear a neta, Pilar, em seu 1º mês de vida: "Amor imensurável"

Nesta sexta-feira, 17, Neca Paes Leme, mãe de Fernanda Paes Leme, compartilhou uma declaração emocionante para a neta nas redes sociais. Em comemoração ao primeiro mês de vida de Pilar, filha da atriz com Victor Sampaio, a vovó coruja abriu um álbum de fotos da pequena e derreteu os internautas.

"Faz um mês que minha vida mudou completamente! Um amor imensurável! Deus sabe o quanto desejei ser avó e agora Pilar veio para encher toda a família de muito amor. Obrigada @fepaesleme @victorasampaio por essa bênção", escreveu Neca na legenda da publicação.

Nos comentários, os pais de Pilar agradeceram pelo carinho da avó. "Te amamos, vovó. Obrigada por tudo", comentou Fernanda. "Vovó Nequíssima (risos)", brincou o genro, Victor Sampaio.

Os internautas também se derreteram com a bebê. "Meu Deus que boneca! Que netinha mais benção de Deus! Parabéns!", declarou um. "Viva a Pilar e viva essa vovó amada", comentou outro. "Bonequinha", elogiou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neca Paes Leme (@necapaesleme)

Fernanda Paes Leme mostra vídeo emocionante do parto de Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme dividiu com os seguidores um vídeo inédito do dia em que a filha, Pilar, veio ao mundo. Nesta sexta-feira, 17, a bebê, fruto do relacionamento da famosa com Victor Sampaio, está completando seu primeiro mês de vida e ganhou uma linda homenagem da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fernanda publicou um registro mostrando o momento em que deu entrada na maternidade em São Paulo até o nascimento da herdeira. Ao fundo do vídeo, a apresentadora fez um relato emocionante de como os dias têm sido especiais desde a chegada de Pilar.

Durante as imagens, os papais da pequena também compartilharam momentos do parto. "Um mês da sua chegada! Pilar, minha filha, quanta coisa aconteceu desde a hora que entramos na @pro_matre, até aqui", iniciou ela na legenda da postagem.

"Foi tudo muito especial e fico emocionada de compartilhar esse momento, do nascimento da minha filha, com vocês. São imagens que ficarão pra sempre gravadas em mim. Um mês, minha filha Pilar. Obrigada por cada segundo dessa jornada", completou Fernanda Paes Leme.

A bebê veio ao mundo no dia 17 de abril de 2024, com 50 cm e 3,325 kg, após 39 semanas de gestação, por meio de um parto cesárea.