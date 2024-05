Jojo Todynho surge chorando e explica o que aconteceu

A cantora Jojo Todynho faz desabafo comovente sobre a vida e a morte após postar uma foto chorando nas redes sociais

A cantora Jojo Todynho exibiu uma imagem chorando nas redes sociais neste domingo, 19, e desabafou sobre o que aconteceu. Ela apareceu com uma lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto dirigia o seu carro e contou que uma grande amiga faleceu.

“Perder quem amamos é uma dor que não desejo a ninguém”, disse ela. Então, a artista fez um desabafo sobre a vida e a morte, e a importância de cuidar de si enquanto estamos com vida.

"A gente tem a certeza de que um dia a gente vai partir mesmo, mas a gente nunca está pronto. Ver a dor daquela mãe foi massacrador. Eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito bem com perdas, porque aí vai me remetendo todas as pessoas que passaram na minha vida e que eram pessoas maravilhosas, que não estão aqui e me incentivaram e me colocavam para cima”, disse ela.

E completou: "Ontem eu estava lá no aniversário da Laura e o pai era meu irmão, meu brother, e quando ele faleceu, eu estava dentro da Fazenda. Eu me lembro até hoje que eu saí, fui para Paraty e soube do falecimento dele e do meu pai Moisés, e todo mundo vamos comemorar, eu não tenho o que comemorar. Passei o ano novo sozinha lá na pousada. O Max me deu de presente uma Bíblia. É a vida. Você imagina um monte de coisas. Tem que se cuidar, procurar ter uma vida com Deus. Eu estou vivendo o meu processo, faço as coisas por mim, não pelos outros. Aos domingos, estou indo para a igreja. Tenho que ir no meu processo. Tudo é individual, a morte, sua vida, ninguém vai poder fazer por você”.

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores na noite de quinta-feira, 5, sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.