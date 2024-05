Com café da manhã especial, Biah Rodrigues comemora aniversário do filho

Theo, filho da influenciadora digital Biah Rodrigues e do cantor Sorocaba, completou 4 aninhos e comemorou a data com um café da manhã especial

Biah Rodrigues encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a surpresa que preparou para o filho mais velho, Theo. O menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Sorocaba, completou 4 aninhos nesta sexta-feira, 17, e ganhou um café da manhã na cama.

O vídeo publicado no feed do Instagram, a mamãe aparece surpreendendo o primogênito, que está deitado na cama, com um bolinho de chocolate, bexigas e com um lanchinho. Depois, ela pede para Theo apagar as velinhas, e ele pede para chamar a irmã, Fernanda, de 3 anos, para participar da celebração.

Ao compartilhar o momento, Biah homenageou o pequeno. "Meu primogênito, minha FLECHA! Filho existe uma vida antes de você e uma depois que você chegou, é só hoje eu entendo os planos de Deus. Desejo que você cresça em graça e estatura, forte e corajoso, e que Jesus seja sempre o centro da vida. Eu te amo! Feliz 4 anos", escreveu ela.

Vale lembrar que Biah está grávida de gêmeos. Recentemente, ela impressionou ao mostrar o tamanho do barrigão.

Confira a publicação:

Biah Rodrigues opina sobre perdoar uma traição

A influenciadora digital Biah Rodrigues surpreendeu ao comentar sobre perdoar uma traição. O assunto surgiu quando ela respondia perguntas dos fãs nas redes sociais e uma seguidora disse que não conseguia esquecer uma traição. Com isso, a esposa do sertanejo Sorocaba deu a sua opinião.

"Amiga, vamos lá, perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar de algo que aconteceu e mesmo lembrando aquilo não te dói mais. Como um machucado. Um machucado que cicatrizou, você vê o que aconteceu, você vê que existe uma marca, porém quando você toca aquilo não dói porque está cicatrizado", disse ela.

"É isso que o verdadeiro perdão traz, ele traz cura, ele traz cicatrização, então se isso ainda te dói é porque você não conseguiu ainda liberar o perdão verdadeiramente. Se você lembra daquele acento, aquilo algo que aconteceu, que aquilo te dói, te faz sofrer, você não perdoou verdadeiramente", acrescentou. Confira a publicação completa!