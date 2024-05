Atriz de Renascer mostra fotos e fala de cirurgia de redesignação sexual

A atriz Gabriela Loran comemorou os quatro meses desde sua cirurgia de redesignação sexual e compartilhou fotos do dia em que fez o procedimento

A atriz Gabriela Loran comemorou nas redes sociais nesta terça-feira, 21, os quatro meses desde sua cirurgia de redesignação sexual. Atualmente no ar como Maitê, a amiga de Buba (Gabriela Medeiros), em Renascer, na Globo, a atriz expressou sua felicidade com o processo e compartilhou fotos do dia em que realizou o procedimento.

"[Sonho Realizado]. Estou indo para o 4º mês de pós-operatório! São quatro meses vivendo um processo lindo de renascimento! Fiquem com esse carrossel para preparar vocês para o vídeo. E a cada mês que passa são novas descobertas. Estou amando viver esse processo tão sonhado", escreveu.

"Estou compartilhar tudo aqui com vocês. Sei que estou demorando, mas são muitos vídeos. Gente, a lei da atração é minha filosofia de vida, e é muito louco ver essas fotos hoje por que foi do jeitinho que planejei tudo. Me projetei nessa realidade", completou.

Por fim, ela disse que está vivendo o que sempre quis. "Hoje estou vivendo a realidade que projetei há anos atrás. Por isso, vou ser bem sincera referente a todo o processo vivido. Já estou morrendo de saudade da Tailândia. Não vejo a hora de voltar! Acreditem no processo! ".

Veja a s fotos compartilhadas pela atriz:

Cirurgia na Tailândia

Em recente entrevista ao gshow, a atriz contou que sempre soube que faria a cirurgia. Depois de estudar bastante, ela conheceu o médico que a operou e decidiu viajar para a Tailândia para realizar o procedimento. Para isso, foi preciso investir cerca de R$ 95 mil.

Após realizar o procedimento, a atriz ficou 21 dias internada no hotel do hospital e recebeu cuidados de enfermeiras 24 horas por dia. Depois de se recuperar, ela começou a se redescobrir fisicamente. "Descobri uma nova parte de mim, vi que deu tudo certo", disse ela.