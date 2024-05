Thalita Rebouças comenta decisão de não ter filhos: 'Pressão social'

Após sua decisão pessoal, a escritora Thalita Rebouças revelou entender que a 'maternidade não é obrigatória para a felicidade feminina'

Jornalista, apresentadora e autora de sucesso, Thalita Rebouças abriu o coração e falou sobre sua decisão de não ser mãe, um dos temas abordados em seu novo livro intitulado 'Felicidade Inegociável e Outras Rimas'. Em entrevista ao site UniversaUOL, a escritora contou que, ao longo da vida, já sofreu grande pressão da sociedade por revelar que não desejava fazer parte do mundo da maternidade.

De acordo com Thalita, perguntas sobre a chegada dos filhos se iniciaram ainda muito cedo. "Enfrentei uma grande pressão social em relação à maternidade ao longo da minha vida. Desde muito jovem, fui questionada sobre meus planos de ter filhos e frequentemente me senti incomodada com a expectativa de que todas as mulheres devem ser mães para se sentirem realizadas", disse ela.

A escritora, então, explicou que, com o passar do tempo, ela entendeu que a maternidade não era a única forma de realização da mulher. "Decidi não ter filhos e compartilho abertamente minha decisão para encorajar outras mulheres a se sentirem confortáveis com suas escolhas", declarou.

E completou: "Acredito que é fundamental desafiar a ideia de que a maternidade é obrigatória para a felicidade feminina e criar um espaço seguro para mulheres que optam por não seguir esse caminho. Cada mulher é única, e suas escolhas de vida devem ser respeitadas e celebradas, independentemente de se tornarem mães ou não".

Thalita Rebouças fala sobre menopausa

Ainda durante o bate-papo com o site Universa, Thalita Rebouças abordou o tema 'menopausa'. Ela, que possui atualmente 49 anos, falou um pouco sobre sua experiência e ressaltou o quanto é importante mencionar o assunto abertamente para ajudar outras mulheres.

"Minha experiência com a menopausa foi desafiadora. No entanto, aprendi que é crucial falar abertamente sobre isso para ajudar outras mulheres a se sentirem menos isoladas e mais capacitadas a buscar o apoio médico necessário. A menopausa é muitas vezes vista como um tabu na sociedade, e muitas mulheres sofrem em silêncio por medo de serem julgadas ou mal compreendida", disse a escritora.

"Acredito que é essencial normalizar a conversa sobre a menopausa e fornecer um espaço seguro para compartilhar experiências e buscar suporte mútuo. Quanto ao tratamento, reconheço a importância da reposição hormonal para aliviar os sintomas, mas também entendo que cada mulher é única e que o tratamento deve ser personalizado de acordo com suas necessidades e condições de saúde específicas", concluiu.

Thalita Rebouças já passou por programas da TV Globo como 'Vídeo Show', 'Esporte Espetacular' e 'The Voice Kids'. Agora, ela lança o livro 'Felicidade Inegociável e Outras Rimas' (Editora Harpers Collins). A nova obra da autora aborda temas como menopausa, a decisão de não ter filhos, divórcio, processo de luto e o encontro de um novo amor após os 40 anos.