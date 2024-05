Sonia Abrão mostra mesversário do neto e tema chama a atenção

No primeiro mês do neto, apresentadora Sonia Abrão mostra como foi festinha do bebê e decoração personalizada chama a atenção; veja

A apresentadora Sonia Abrão encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com a família. Vovó de primeira viagem, a comunicadora mostrou nesta terça-feira, 21, como foi o mesversário de um mês de Filippo, filho de seu único herdeiro, o advogado Jorge Abrão, com a esposa, a jornalista Bella Morais.

Na casa dos papais, o pequeno ganhou uma festinha caseira e intimista preparada com muito amor pela mamãe, que montou uma mesa com decoração vermelha, um bolo azul e branco feito especialmente para o menino e fotinhos dele como enfeites. Sonia Abrão então postou um registro da família curtindo a data.

"1º MÊSVERSÁRIO DO FILIPPO! A gente piscou e o Pippo completou um mês de vida, ontem! Claro que ganhou uma festinha lindinha, em família, preparada pela mamãe @bellamorais! E as duas vovós babonas aí - @rose_morais e eu - amamos viver esse momento tão especial! Deus te abençoe imensamente, bebê", escreveu a comandante do A Tarde É Sua.

Ainda na última semana, a nora de Sonia Abrão abriu a porta do quarto de seu primogênito e revelou detalhes da decoração luxuosa do espaço. Com itens personalizados, o local foi todo decorado com delicadeza e muita fofura.

Além do quarto em casa, Filippo ainda teve uma recepção luxuosa na maternidade. O pequeno encantou na última quarta-feira, 15, ao surgir de olhinho aberto em foto com a avó materna.

