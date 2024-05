Belo recorda trágica morte de integrante do Soweto: 'Reconheci o corpo'

Em participação no 'Conversa com Bial', o cantor Belo falou sobre a partida do amigo, morto após um assalto ainda no início do Soweto

O grupo Soweto marcou presença no programa 'Conversa com Bial', exibido na madrugada desta terça-feira, 21, na TV Globo, e recordou diversos momentos marcantes da trajetória de sucesso dos amigos. Além de falar sobre as pazes feitas com Denilson, o cantor Belo recordou uma tragédia ocorrida no início do conjunto.

Em 1997, o integrante Jesme Robson Inácio, conhecido como Buiú, faleceu em São Paulo, vítima de um latrocínio - roubo seguido de morte. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, Belo contou como recebeu a notícia da morte do colega de palco. "Ele chegou a tirar fotos da capa do [álbum] 'Refém do Coração', mas não participou", disse o pagodeiro.

"Fui eu que reconheci o corpo dele. Na época, a comunicação era muito difícil, não tinha celular. Recebi uma mensagem dizendo para ligar para o escritório, falando: 'Parece que aconteceu um acidente e o rapaz está no hospital da Zona Leste'. Peguei meu carro e fui para lá, quando cheguei já haviam dado o falecimento dele, que sofreu um assalto e foi assassinado por um garoto de 13 anos", lamentou Belo.

O grupo de pagode Soweto se reuniu para celebrar os 30 anos de carreira e contou com o retorno de Belo, 23 anos após sua saída do conjunto. O artista, no entanto, garantiu para Pedro Bial que não deixará a carreira solo.

Belo fala sobre relação de amizade com Denilson

Tudo em paz entre Belo e Denilson! Após uma briga judicial de mais de 20 anos, o pagodeiro e o comentarista fizeram as pazes e colocaram um ponto final na desavença que causou o fim da amizade entre eles. Em participação no programa 'Conversa com Bial', o pagodeiro confirmou que tudo está resolvido.

O fim da briga aconteceu após Belo realizar o pagamento da dívida ao ex-jogador. Ao longo de sua entrevista com Pedro Bial, o artista fez questão de elogiá-lo. "Denilson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu", declarou.

"Tudo resolvido, quero até que ele venha tocar aquele tantazinho [tan tan, instrumento musical] murcho no palco", se divertiu Belo. O apresentador da atração ainda exibiu um vídeo gravado por Denilson onde ele reforça que os dois estão em paz. Confira!