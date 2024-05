Especialista faz alerta preocupante após Jojo Todynho fazer cirurgia; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Fernanda Cortez faz alerta e explica porque Jojo Todynho precisa fazer reposição hormonal após a bariátrica

Jojo Todynho chamou atenção dos fãs nesta quinta-feira, 16, após revelar que estava no médico fazendo reposição hormonal, algo muito indicado para pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Fernanda Cortez fez um alerta ao explicar os riscos da falta de cuidado pós cirurgia.

"É extremamente importante realizar a reposição hormonal e a reposição de vitaminas e minerais no pós-bariátrica, especialmente após uma cirurgia de grande porte como a bariátrica, que afeta o estômago e o intestino. Enfrentamos dificuldades na absorção de algumas vitaminas, como ferro, as vitaminas do complexo B e a vitamina D", disse.

A especialista continua afirmando que o procedimento quando não realizado da maneira correta pode ter consequências ruins nos pacientes, gerando uma deficiente na absorção de nutrientes vitais para o corpo.

"Há vários hormônios que normalmente são produzidos no intestino e passam a ser produzidos em menor quantidade após a cirurgia. Essa redução na capacidade de absorção pode interferir na absorção de medicações em geral, destacando a importância das aplicações e do acompanhamento médico no pós-bariátrico, além da realização de exames de sangue para identificar deficiências específicas", disse.

Leia também: Jojo Todynho faz reposição de nutrientes após bariátrica: "Muito importante"

Em postagem no Instagram, Jojo, que nos últimos meses chegou a perder 50kg, contou que a reposição tem sido importante para ela conseguir se alimentar de maneira correta e saudável. Ela destacou que tem feito o procedimento todas as semanas.

"É como eu falei, a bariátrica pode ser um grande sucesso, mas também pode ser uma grande desgraça. Não é brincadeira. Toda quinta [reponho] aminoácidos, ferro, vitaminas, tudo o que eu puder estarei fazendo", avisou.

Assim como disse a funkeira, Fernanda Cortez avalia que o acompanhamento médico deve ser regular após a bariátrica. "Geralmente, aconselho meus pacientes submetidos à bariátrica a realizar exames a cada três meses, incluindo análises hormonais, de vitaminas, minerais e inflamações", diz.

"Essa reposição de vitaminas e hormônios é crucial para melhorar a disposição, evitando dores de cabeça, sensação de cansaço e indisposição, que são queixas comuns no pós-bariátrico", explica a nutróloga que ainda detalha que a suplementação pode evitar outros sintomas como dores de cabeça, sensação de cansaço e indisposição.