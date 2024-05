Jojo Todynho faz reposição de nutrientes após bariátrica: "Muito importante"

Nove meses após sua cirurgia bariátrica, Jojo Todynho faz reposição de nutrientes e explica a importância do procedimento para pessoas como ela; veja!

A cantora Jojo Todynho segue uma rotina intensa desde a realização de sua cirurgia bariátrica em agosto de 2023. Além de alimentação saudável e exercícios físicos, a artista revelou mais um detalhe muito importante em seu processo de emagrecimento.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 16, Jojo contou que é preciso fazer a reposição de nutrientes em seu corpo, já que ele pode ficar deficiente de vitaminas e hormônios após o procedimento. Na ocasião, ela contou como mantém seu corpo funcionando, mesmo após perder mais de 50kg.

"Dia de reposição. Gente é muito importante você que fez a bariátrica, fazer a reposição hormonal, fazer reposição de vitaminas, treinar, porque senão você não consegue se alimentar direito", contou a famosa, que estava recebendo os nutrientes na veia.

Jojo ainda alertou seus seguidores para seguir às orientações da maneira correta. "Foi como eu falei, a bariátrica pode ser um grande sucesso, mas pode ser sua grande desgraça. Não é brincadeira. Então toda quinta, aminoácidos, ferro, vitaminas, tudo. Tudo o que eu puder, eu tô fazendo", disse ela.

Jojo Todynho recorda principal dificuldade após a bariátrica

Recentenmento, a cantora Jojo Todynho falou mais um pouco sobre sua vida após a cirurgia bariátrica. Focada em sua vida fitness, a famosa sempre compartilha detalhes de seu dia a dia com os seguidores, como treinos puxados na academia e alimentação saudável.

Em suas redes sociais, ela bateu um papo com os internautas e recordou as dificuldades que enfrentou durante a recuperação do procedimento. De acordo com a artista, atualmente, ela já não sente mais nada.

"No começo, porque agora não tenho mais, me engasgava muito com saliva, até bebendo água. Agora, não tenho mais esses engasgos, está de boa. Não sabia lidar e ficava apavorada, o que é pior, porque tem que ter calma nessas horas. Agora, está suave", explicou Jojo Todynho.