Grávida, Iza exibe seu barrigão em look justo

Grávida pela primeira vez, a cantora Iza encantou seus admiradores ao mostrar o quanto sua barriga já cresceu em nova aparição pública

Grávida pela primeira vez, a cantora Iza surpreendeu seus fãs ao mostrar suas novas curvas em uma nova aparição em público. Nesta segunda-feira, 29, ela participou de um evento no Rio de Janeiro e posou com a barriguinha à mostra nos bastidores.

A estrela exibiu suas novas curvas ao usar um vestido justo ao corpo e com transparência. Na hora das fotos, ela colocou as mãos na barriga e ainda caprichou no sorrisão.

Iza espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima.

Anúncio da gravidez de Iza

A cantora Iza encantou seus fãs na tarde desta sexta-feira, 12, ao mostrar sua barriga de grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento do primeiro filho com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima.

Em uma live nas redes sociais, ela apareceu com um look que deixou sua barriguinha à mostra e mostrou que seu corpo já mudou bastante no início da gestação. A estrela ainda disse que não sabe o sexo do bebê e está radiante com a notícia de que a família aumentou.

"Eu sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, afirmou.

No final da live, ela completou: "Estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens mais lindas. Já estão chamando o neném de mini Talismã. É um novo momento e eu tenho certeza que vai ser o mais feliz da minha vida. Eu prometo muito, meu filho, dar o meu melhor".

Iza mostra sua barriga de grávida pela primeira vez durante live no Instagram - Foto: Reprodução / Instagram