Viih Tube mostra reação de Eliezer ao saber de gravidez: 'Caos'

Após atraso e outros imprevistos, Viih Tube mostra como foi o momento em que revelou para Eliezer que está grávida novamente

Após revelar para o público que está grávida novamente no Mais Você, de Ana Maria Braga, Viih Tube mostrou como foi o momento em que contou para o marido, o ex-BBB Eliezer, que serão papais novamente.

Nesta terça-feira, 30, a influenciadora digital compartilhou o vídeo, que teve vários imprevistos para ser feito, mas que conseguiu transmitir mesmo assim a emoção do momento. Após o atraso do esposo e Lua, de um ano, chorar bastante, Viih Tube conseguiu fazer a revelação tão especial de sua segunda gestação para o companheiro.

"Eu jurava que ia ser um momento todo perfeitinho quando eu fosse contar pra ele KKKK corta pra: Lua chorando, câmera desfocada, ele fazendo a gente esperar horas pra chegar HAHAHAAAHAH que caos", disse ela sobre ter tido vários desafios para fazer o momento especial.

Ainda de 12 semanas, a empresária já está com barriguinha e exibiu o volume ao fazer uma foto no programa de Ana Maria Braga. Assim como no Mais Você, Lua também usou um look para avisar o papai que foi promovida a irmã mais velha.

Traumatizado por conta da grande festa da primogênita, que durou dias e teve algumas polêmicas, o casal ainda revelou que com o segundo bebê fará um pouco diferente do que foi realizado com a herdeira mais velha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube abre o jogo sobre polêmica com Manu Bahtidão

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou que é curiosa e adora uma fofoca bem contada e não deixou de questionar Viih Tube sobre a polêmica envolvendo Manu Bahtidão durante o festão de um ano de Lua.

Nesta segunda-feira, 29, após revelar que está grávida de seu segundo bebê com Eliezer, a influenciadora deu sua versão sobre a confusão com a cantora que seria uma das atrações do grande evento de um ano de sua primogênita.

A ex-BBB então comentou que entendeu o lado de Manu e que não quis se estressar porque na época já sabia que estava grávida. "Eu acho que foi totalmente uma falta de comunicação mesmo porque eu sinto de coração que ela se esforçou pra ir, desde o início que eu contratei ela eu sabia da a agenda lotada dela", contou. Veja mais aqui aqui.