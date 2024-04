Viih Tube abre o jogo sobre polêmica com Manu Bahtidão: 'Já tava grávida'

Após revelar gestação no 'Mais Você', Viih Tube abre o jogo sobre polêmica na festa da filha com Manu Bahtidão; influenciadora contou o que houve

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou que é curiosa e adora uma fofoca bem contada e não deixou de questionar Viih Tube sobre a polêmica envolvendo Manu Bahtidão durante o festão de um ano de Lua.

Nesta segunda-feira, 29, após revelar que está grávida de seu segundo bebê com Eliezer, a influenciadora deu sua versão sobre a confusão com a cantora que seria uma das atrações do grande evento de um ano de sua primogênita.

A ex-BBB então comentou que entendeu o lado de Manu e que não quis se estressar porque na época já sabia que estava grávida. "Eu acho que foi totalmente uma falta de comunicação mesmo porque eu sinto de coração que ela se esforçou pra ir, desde o início que eu contratei ela eu sabia da a agenda lotada dela", contou.

Viih Tube falou que pagou o valor do jato para ela se deslocar até o evento. "Paguei pra ela não pra empresa, ela perdeu o jato, mas a gente entendeu depois que foi uma falta de comunicação da equipe nova, já tava grávida, mas ninguém sabia, eu já nem quis desenrolar, só deixei sabe, deixei pra minha equipe resolver, não consegui dar atenção", explicou que superou a situação e que o filho da cantora foi ao evento se divertir.

A versão de Manu Bahtidão

Manu explicou que um funcionário recém-contratado, responsável pela logística do evento, havia contratado um jato pago por Viih para levá-la diretamente de um show para o resort do aniversário. Apesar de tudo estar pago, o avião não apareceu. Enquanto a equipe da artista corria atrás de outro voo, ela ficou esperando no aeroporto.

Após muitas horas de espera, Manu decidiu cancelar sua apresentação: “'Eu vou descansar, cancela o evento, pede desculpas para a Viih e quando eu acordar eu vou falar com ela e assim que amanhecer pede o dinheiro de volta para essa empresa que eu vou ressarcir a Viih Tube. Foi o valor de R$ 160 mil que ela pagou no jato”, contou.

Assim, a cantora retornou ao hotel e foi dormir. Ao acordar, sua equipe havia conseguido outro avião, um pouco menos potente, o que resultou em atraso. Manu chegou a trocar mensagens breves com a influenciadora, acreditando que estava tudo certo para sua apresentação, por isso, foi até o evento e chegou a se arrumar para o show, mas não curtiu a recepção.

“Eu cheguei troquei de roupa, desci e no caminho do palco eu vi a Viih e fui cumprimentar ela e falei: 'Oi, Viih! Tudo bem?' e ela disse: 'Oii!' e foi embora. Ai eu virei para assessora que estava me guiando até o palco e perguntei: 'A Viih Tube é assim com todo mundo?' e ela falou: 'Não sei'. Eu fiquei sem acreditar naquilo que estava acontecendo”, relatou.

“Me perguntei: 'o que eu estou fazendo aqui?', porque eu fui de coração, minha família ama a criança, a Lua. Depois essa mesma moça que me acompanhou até o palco chegou e falou: 'Olha, a Viih pediu para te avisar que você só precisa cantar 30 minutos' e eu falei: 'como assim? Pois fale para ela que se ela não quiser que eu cante eu posso ir embora'”, lamentou.

Manu explicou que se sentiu mal e decidiu ir embora. Por sua vez, Viih revelou que ficou chateada com o atraso, mas decidiu aproveitar a festa, por isso acabou não dando tanta atenção à cantora. Ela esclareceu que sua equipe atendeu às necessidades e que a festa ofereceu toda a estrutura para o show. Por fim, Viih reconheceu o esforço dela para chegar ao evento e disse que estava tudo bem.