Lucas Buda revela motivo de recusar propostas para procedimentos estéticos

Após o BBB 24, Lucas Buda contou que passou a receber um número maior de críticas em relação ao seu corpo: 'Ser gordo não é um problema'

Ex-participante do BBB 24, da Globo, Lucas Henrique, o Buda, falou a respeito da pressão social em impor um 'corpo padrão' para as pessoas. Em entrevista ao site Quem, o capoeirista abriu o coração e contou como aprendeu a lidar com as críticas em relação ao seu físico.

De acordo com Lucas Buda, a cobrança excessiva começou ainda muito jovem. "O corpo, para mim, sempre foi uma questão na minha adolescência. Fui amadurecendo e isso foi melhorando. Eu sabia que, quando entrasse na casa [BBB], por ser um homem gordo, esses comentários gordofóbicos iam aparecer aqui fora. Quando eu saí da casa, isso continuou", declarou ele.

O ex-BBB, no entanto, ressaltou que, apesar de atualmente receber um número maior de comentários negativos após se tornar uma pessoa pública, ele não se deixa abalar. "Estou aprendendo a lidar com eles de outra forma, porque é uma escala maior, mas mostrando para as pessoas que ser gordo não é um problema", explicou.

E continuou: "Essa desculpa de emagrecer por saúde nem sempre cola. A indústria da estética é muito forte, muito grande. Estou aqui para provar que o corpo gordo também pode se exercitar, pode fazer e acontecer".

Em seguida, Lucas Buda revelou que já recebeu diversas propostas de clínicas para realizar procedimentos estéticos, mas que recusou, uma vez que possui boa relação com sua autoestima. "Pode ser que um dia eu não seja gordo por outros motivos, comece a emagrecer por outros motivos, mas me sinto muito bem como eu sou e estou feliz comigo mesmo", disse.

"Não pretendo mexer em nada, se for emagrecer, vai ser de forma natural, orgânica, com dieta e treino, como tem que ser. Recebi muitas propostas de procedimentos estéticos diversos. Sempre agradeço muito as propostas que chegam, mas digo que não tenho interesse por conta do que penso mesmo, do meu estilo de vida", concluiu o ex-BBB.

Lucas rompe o silêncio sobre boatos de romance com prima de MC Binn

Recentemente, a vida pessoal do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, ficou entre os assuntos mais comentados da web novamente. Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', o capoeirista estaria vivendo um novo romance com a prima de MC Binn, seu ex-colega de reality show da TV Globo.

Após a informação vir à tona, Nina Capelly, prima do cantor, confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda. Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas.

Agora, Lucas Henrique decidiu romper o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto. Em entrevista à Quem, o amigo de MC Binn negou que tenha engatado outro relacionamento após seu divórcio com Camila Moura e reforçou que segue solteiro.

"Foi bem menor do que parece ser, não é bem isso que aconteceu. Enfim, a vida está seguindo, estou solteiro. Mas não foi isso que aconteceu, foi bem menos do que parece ser", declarou o ex-BBB.