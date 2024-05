Duda Nagle foi surpreendido por inseto em comida de restaurante: "Enorme"

O ator Duda Nagle, de 41 anos, quase comeu uma barata em uma de suas lanchonetes favoritas. Saiba o que ele fez após o ocorrido

O ator Duda Nagle, de 41 anos, quase comeu uma barata em uma de suas lanchonetes favoritas. O artista revelou no podcast Inteligência LTDA, na quinta-feira, 16, que percebeu o inseto no pão logo após dar a primeira mordida.

"Dei a primeira mordida e estava muito quente. Soltei [o lanche], e caiu de cabeça para baixo. Tinha uma barata enorme chapada no pão! E a minha dentada estava a um milímetro da patinha da barata peluda", contou ele, que estava acompanhado da mãe, Leda Nagle, de 73 anos.

Ele contou ainda que o episódio virou assunto na imprensa. "No dia seguinte, estava a charge no jornal e a minha mãe, com o maior 'cabeção', segurando um pão com barata", relembrou.

Mesmo após a situação nauseante, o artista voltou a frequentar o local. "Os caras da lanchonete foram lá em casa. Foi um horror! Gostávamos [do local], mas perdemos a vontade [de frequentar]", disse Leda. "Para resolver essa história, me deram um monte de vouchers [da própria lanchonete]. Demorei anos, mas voltei a comer lá tranquilamente", relembrou o ator.

Duda Nagle fala do término com Sabrina Sato

Durante a conversa, Duda Nagle também falou sobre o fim de seu relacionamento com Sabrina Sato. "No caso da nossa separação foi uma coisa muito importante. A gente viu que era urgente para a Zoe que a gente lidasse com essa situação extrema de uma forma madura. Então os dois acionaram um modo diplomático e maduro mesmo de convivência. A gente também tirou o peso da expectativa do casal. Um tinha uma expectativa e o outro tinha outra visão em relação ao futuro do relacionamento. E aí que", contou o ator. Ele e Leda Nagle também falaram sobre a relação com a pequena pequena Zoe, de 5 anos.

Veja a entrevista de Duda e Leda Nagle: