Manu Bahtidão causa polêmica ao se recusar a cantar na festa da filha de Viih Tube

Teve confusão? Manu Bahtidão e Viih Tube esclarecem o que realmente aconteceu após show cancelado e rumores nos bastidores da festa de Lua

No último sábado, 13, Viih Tube provou que toda boa festa tem confusão. A influenciadora, que organizou uma celebração luxuosa para comemorar o primeiro ano de vida da filha com Eliezer, Lua, se envolveu em uma polêmica quando a cantora Manu Bahtidão se recusou a se apresentar no evento. Ambas, já se manifestaram e deram suas versões sobre o ocorrido nos bastidores.

Para quem não acompanhou, Viih organizou um verdadeiro festival de três dias para celebrar o aniversário de sua filha, Lua, incluindo diversas atrações infantis. No entanto, a influenciadora digital contratou apenas uma cantora voltada para o público adulto, Manu Bahtidão, que deveria se apresentar durante o jantar do último sábado, 13.

Acontece que, apesar de comparecer ao evento, Manu não subiu ao palco. Logo, surgiram rumores de uma confusão nos bastidores e de que a cantora teria deixado o aniversário visivelmente irritada. Em uma conversa com o Portal Leo Dias, ela confirmou o desentendimento com a influenciadora digital e lamentou o ocorrido.

Manu explicou que um funcionário recém-contratado, responsável pela logística do evento, havia contratado um jato pago por Viih para levá-la diretamente de um show para o resort do aniversário. Apesar de tudo estar pago, o avião não apareceu. Enquanto a equipe da artista corria atrás de outro voo, ela ficou esperando no aeroporto.

Após muitas horas de espera, Manu decidiu cancelar sua apresentação: “'Eu vou descansar, cancela o evento, pede desculpas para a Viih e quando eu acordar eu vou falar com ela e assim que amanhecer pede o dinheiro de volta para essa empresa que eu vou ressarcir a Viih Tube. Foi o valor de R$ 160 mil que ela pagou no jato”, contou.

Assim, a cantora retornou ao hotel e foi dormir. Ao acordar, sua equipe havia conseguido outro avião, um pouco menos potente, o que resultou em atraso. Manu chegou a trocar mensagens breves com a influenciadora, acreditando que estava tudo certo para sua apresentação, por isso, foi até o evento e chegou a se arrumar para o show, mas não curtiu a recepção.

“Eu cheguei troquei de roupa, desci e no caminho do palco eu vi a Viih e fui cumprimentar ela e falei: 'Oi, Viih! Tudo bem?' e ela disse: 'Oii!' e foi embora. Ai eu virei para assessora que estava me guiando até o palco e perguntei: 'A Viih Tube é assim com todo mundo?' e ela falou: 'Não sei'. Eu fiquei sem acreditar naquilo que estava acontecendo”, relatou.

“Me perguntei: 'o que eu estou fazendo aqui?', porque eu fui de coração, minha família ama a criança, a Lua. Depois essa mesma moça que me acompanhou até o palco chegou e falou: 'Olha, a Viih pediu para te avisar que você só precisa cantar 30 minutos' e eu falei: 'como assim? Pois fale para ela que se ela não quiser que eu cante eu posso ir embora'”, lamentou.

Manu explicou que se sentiu mal e decidiu ir embora. Por sua vez, Viih revelou que ficou chateada com o atraso, mas decidiu aproveitar a festa, por isso acabou não dando tanta atenção à cantora. Ela esclareceu que sua equipe atendeu às necessidades e que a festa ofereceu toda a estrutura para o show. Por fim, Viih reconheceu o esforço dela para chegar ao evento e disse que estava tudo bem.

