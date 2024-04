Cacau Protásio desabafa sobre desejo de ser mãe após tratamento: 'Não existem mágoas'

Em entrevista à Revista CARAS, Cacau Protásio revelou detalhes de seu processo com a maternidade e como ainda luta por mais oportunidades na carreira

Cacau Protásio (48) revelou que está mais do que pronta para realizar o grande sonho da maternidade depois de alguns anos de tentativas. Em entrevista à Revista CARAS, a comediante abriu o coração e comentou que, apesar dos problemas de saúde que lhe impedem de gerar um bebê, ela não sente mágoas.

“Não existem mágoas por não ter realizado este sonho, eu apenas aceito a decisão de Deus. Estou pronta para ser mãe e cheia de amor para dar”, garante Cacau, que por enquanto apenas se considera mãe de seus bichinhos Sabrina e Salsicha: “filhos de quatro patas”.

Nos últimos anos, Cacau e seu esposo, o fotógrafo Janderson Pires, enfrentaram algumas adversidades no processo da gravidez até receberem o diagnóstico que ela não poderia gerar um bebê de forma natural. Em meio a menopausa, a atriz tentou fertilização, mas agora espera por seu filho na fila de adoção.

Mas não apenas a maternidade está entre os sonhos da famosa. Com anos de trabalho e reconhecimento no meio artístico, ela também tem o desejo de ter mais espaço para mostrar seu talento longe do humor, onde ela se consolidou. “Eu percebo que a maioria das pessoas que faz comédia sofre com esta questão de não ser chamada para fazer um personagem que não seja cômico. Eu fiz faculdade, inúmeros cursos e estou aqui preparada para interpretar qualquer papel”, pontua.

No ano passado, ela esteve em Mussum, o Filmis, projeto que interpretou a mãe do protagonista. Depois de estrelar um papel tão forte e dramático, ela acredita que se sente mais capaz para vivenciar oportunidades parecidas. “Confesso que, após este trabalho, uma luz se acendeu por aqui. Sinto falta de mostrar o quão versátil sou”, entrega.

"Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar em nosso trabalho e de tirar a gente da caixa. Às vezes, um diretor diz: ‘Ela não combina com este papel. O tipo dela não é para isso. Não, ela não vende isso’. É algo muito delicado, porque as pessoas sempre vão me ver fazendo o mesmo estilo de personagem”, completa a atriz.