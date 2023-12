Entenda por que Cacau Protásio ganhará indenização de R$ 80 mil do governo do Rio

Cacau Protásio será indenizada em R$ 80 mil pelo Governo do Rio de Janeiro por danos morais após determinação da Justiça

Cacau Protásio chamou a atenção da web nesta terça-feira, 26, com a notícia de que será indenizada em R$ 80 mil pelo Governo do Rio de Janeiro por danos morais após determinação da Justiça em segunda instância. Entenda o que aconteceu com Cacau Protásio e por que a atriz ganhará a indenização.

Em novembro de 2019, Cacau Protásio sofreu ataques e ofensas racistas após a gravação do filme Juntos e Enrolados em um quartel do Corpo de Bombeiros no centro do Rio. Vídeos e áudios de bombeiros reclamando da gravação no local e fazendo comentários racistas, homofóbicos e gordofóbicos em relação à atriz e ao elenco passaram a circular na web.

"Começaram a xingar, começaram a insultar e é muito doloroso ouvir", contou Cacau Protásio ao Fantástico em 2019. "Eu conto história, conto ficção. Eu não mereço ser agredida. Assim como ninguém merece", compartilhou a atriz nas redes sociais.

De acordo com o portal G1, a atriz e o Governo do Estado do Rio de Janeiro recorreram da primeira decisão judicial do caso, que determinava o pagamento de uma indenização de R$ 30 mil. Durante o processo, ainda segundo o portal, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro afirmou que identificou os dois agentes responsáveis pelas filmagens e que eles foram punidos. Em nota dilvulgada na época, a instituição informou que não compactua com qualquer ato discriminatório.

Leia também: Além de Rebeca Abravanel, confira as famosas que passaram o Natal grávidas em 2023

"A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio. O CBMERJ reforça o seu compromisso com a população de Vida Alheia e Riquezas Salvar independente de cor, gênero, raça ou qualquer outra distinção. Os atos divulgados não representam a corporação centenária que, por anos seguidos, é considerada a instituição mais confiável do Brasil", dizia o comunicado.